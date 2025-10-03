Las fiestas de moros y cristianos cumplen 25 años en Alzira

Los Moros y Cristianos de Alzira viven este fin de semana la 25ª edición de su fiesta. Este viernes se inaugura a las 19 horas el mercado medieval que estará en la plaza del Reyno hasta el domingo por la noche. A las 19’30 h. se procederá al encendido de la iluminación, que este año se ha ampliado con guirnaldas lisas en la calle Salvador Enguix, las cuales ofrecen mejor visibilidad en ese tramo. A las 20 h. arrancará la entrada falsa desde la rotonda de la Menina y tras recorrer la avenida Sants Patrons acabará en el Mercado Medieval para inmediatamente representar la Conquista de Alzira en la Muralla de la plaça del Mercat a partir de las 21 h.

El sábado se realizará la 25ª entrada con un gran espectáculo a cargo de todas las “filàs” y comparsas que abrirá la “filà” Mercaders, la cual celebra su 25º aniversario con un boato y cerrará la Capitania de la “filà” Corsàries de la Ribera, encabezadas por su capitana Mariluz Trinidad y su favorita Betlem Santacreu. La “entrà” empezará a las 19 h. desde el colegio Alborxí, pasará por Salvador Enguix y la iglesia de Santa Catalina y tras pasar por la calle Mayor Santa Catalina concluirá su recorrido en la avenida Sants Patrons hasta la plaza del Reyno.

Previamente, a las 18 h. arrancará la entrada de cabos de escuadra y bandas de música desde la plaza del Reyno y a las 18’30 h. se realizará por primera vez a la puerta del ayuntamiento el homenaje a la música festera. Las bandas interpretarán conjuntamente Llum de Corsàries, dedicada a la Capitana 2025. Tanto la noche del viernes como la del sábado habrá música para toda la ciudadanía en la plaza del Reyno.

El domingo se pondrá el punto y seguido a 25 años de historia festera con el pasacalle que se realizará desde la Plaça Major a las 12 h. y acompañados de cañones y cohetes llegarán a la iglesia de Santa Catalina para hacer la ofrenda de alimentos y flores a la patrona de la fiesta, Santa Catalina. Una comida de hermandad donde se entregarán los premios de los concursos de cabos, escuadras, trajes y bandas y se recibirá a los nuevos festeros y por último se presentará oficiosamente a la Sultana 2026, Nayara Giménez Nadón.