La plaga de milpiés reaparece en Massalavés tras las intensas lluvias

El Ayuntamiento de Massalavés intensifica´durante estos días los trabajos de fumigación tras la reciente aparición de una nueva plaga de milpiés, que ya afectó a varios puntos del municipio durante todo el verano.

Las intensas lluvias del pasado lunes han favorecido la eclosión de esta plaga en diversas zonas urbanas del municipio. El ayuntamiento recuerda que la gran cantidad de solares abandonados en el término municipal favorece su proliferación. Para revertir esta situación, durante la jornada de ayer y el día de hoy, el consistorio ha reforzado los trabajos de limpieza en las zonas más conflictivas. "Estamos realizando tratamientos específicos en las áreas afectadas", señala la alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera.

Noguera lamenta que "cada vez que se produce un episodio de lluvias vuelven a salir y se concentran en la parte más alta del municipio, ya que es donde están los solares abandonados". Ante esta situación, la alcaldesa pide "calma y paciencia" a la ciudadanía. "Hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero nos va a costar erradicar la presencia de milpiés si no limpian los solares abandonados", insiste.

El consistorio solicita a los propietarios de estos terrenos que acometan las labores de limpieza necesarias para evitar este tipo de plagas que afectan al resto de vecinos. "Estamos obligando a los propietarios a que limpien los solares abandonados, pero esta lleva un proceso y es costoso. La gente no actúa hasta que no les llega la denuncia", insiste. El ayuntamiento refuerza las tareas de desinfección para frenar la expansión de plagas cada vez que se produce un episodio de lluvias. "Es un problema que nos preocupa y estamos luchando para poner fin", reitera.

Dos eclosiones en verano

Las altas temperaturas también obligaron al municipio a acometer trabajos de desinfección durante el verano. La primera plaga proliferó en junio y la situación volvió a repetirse en agosto, aunque, en esta ocasión, sólo afectó al barrio situado a la otra parte de la carretera N-340. Massalavés ya había registrado en 2021 otra plaga de milpiés, aunque la situación parece haberse agravado en la actualidad.

Los vecinos han reiterado en varias ocasiones su malestar ante este tipo de episodios. Ante estas críticas, Noguera señala que "el ayuntamiento invierte todos los recursos que son necesarios para combatir la expansión de milpiés".