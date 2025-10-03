La policía pide concienciación para frenar el repunte de la ciberdelincuencia en Alzira y Algemesí

El comisario Carlos García Alzás, responsable de la Comisaría de la Policía Nacional de Alzira y Algemesí, admitió ayer que los delitos en la red son los que más crecen en esta demarcación y abogó por concienciar a los ciudadanos de «que no se pueden fiar de cualquiera». «Solo con parar dos segundos a pensar si el banco te va pedir algunos datos tendríamos solucionados un 80 % de estos delitos», señaló, mientras reconocía que la ciberdelincuencia está subiendo «un 30 % o más» en ambas ciudades debido al auge del comercio «on line».

García Alzás también señaló como objetivos de la comisaría intentar minimizar los casos de violencia de género y los delitos contra el patrimonio, «que es ahora lo que más nos preocupa».

El comisario realizó estas declaraciones durante el acto de celebración de la fiesta de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, celebrado en Algemesí, donde estuvo muy presente las inundaciones sufridas por la ciudad el 29 de octubre. La comisaría entregó reconocimientos a la Policía Local, el IES Bernat Guinovart, el colegio Ribalta y algunos ciudadanos por la colaboración ofrecida.