Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor

El Ayuntamiento de Benimuslem ha iniciado una consulta entre sus vecinos y vecinas para decidir la fecha en la que se celebrarán las fiestas patronales en la localidad. Las altas temperaturas y los avisos por riesgo extremo de incendios comportaron durante este verano que muchos municipios tuvieran que suspender o modificar algunas actividades programadas para evitar riesgos entre los ciudadanos y en el entorno.

Benimuslem, que celebra sus fiestas patronales en agosto, se vio obligada a cancelar espectáculos pirotécnicos y pasacalles o sustituir las paellas de leña por gas ante este tipo de restricciones. Para revertir la situación, el ayuntamiento llevará a cabo una consulta pública entre sus vecinos y vecinas mayores de 18 años para decidir si las fiestas se mantienen en el calendario o se reprograman a otras fechas en las que el riesgo de incendios o altas temperaturas es menor. La votación se llevará a cabo en el ayuntamiento de Benimuslem, y de manera presencial y mediante identificación, durante la tarde de hoy, viernes 3 de octubre, de 17 h a 21 h, y el sábado 4 de octubre, de 10 h a 14 h.

Los vecinos podrán escoger mantener las fiestas en agosto, aunque con posibles restricciones por las olas de calor, o, por el contrario, pueden escoger entre su celebración durante la última semana de junio y la primera de julio o la última semana de agosto y la primera de septiembre, fecha que también podría verse sometida a estas restricciones.

"El clima cambia y los veranos cada vez serán más duros. Las fiestas patronales de agosto se han visto condicionadas por el calor y las restricciones de incendios", explica la alcaldesa de Benimuslem, Neus Chapí. La primera edil recuerda que durante las últimas fiestas patronales el consistorio ha tenido que suspender espectáculos pirotécnicos y pasacalles o modificar actividades para "proteger la seguridad de todos". "El clima muestra veranos más calurosos y con más limitaciones", insiste.

Chapí señala que la propuesta del cambio de fecha surgió en uno de los últimos plenos de la corporación. "Decidimos que fueran los vecinos quienes decidan cuándo prefieren que se celebren las fiestas. Tienen la opción de mantenerlas, aunque atendiendo a las restricciones, o elegir entre las otras dos opciones", concluye.

Modificaciones y suspensiones

La Ribera registró las dos temperaturas más cálidas del verano en la provincia, con 45,5 grados en Sumacàrcer y 44,5 grados en Carcaixent. La situación comportó que los ayuntamientos tuvieran que adaptar su programación, especialmente durante sus fiestas patronales, a las olas de calor.

Turís retrasó su cabalgata una hora para evitas las altas temperaturas, Montserrat suspendió la mascletà y el castillo de fuegos artificiales y Albalat habilitó un punto en la Casa del Bou pra que las personas que desfilaran en la procesión pudieran refrescarse. Otros consistorios apostaron por la instalación de hinchables acuáticos para los más pequeños.