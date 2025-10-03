Raúl Tudela seguirá al frente de la patronal alzireña con una directiva rejuvenecida y una asociación en expansión

Raúl Tudela seguirá un tercer mandato al frente de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) tras ser elegido por aclamación en la asamblea celebrada el jueves en la casa de la cultura. Tudela encabezaba la única candidatura presentada al proceso de renovación de la junta directiva y concurría con el bagaje de haber alcanzado el mayor número de socios de la historia de la AEA con casi 400 -cuando en 2017 el censo contabilizaba 231-, con una ampliación del radio influencia a otros municipios de la Ribera como Carcaixent, Algemesí, Guadassuar o Benismulem, y haber consolidado una presencia multisectorial.

Raúl Tudela, durante su intervención en la asamblea celebrada el jueves. / Levante-EMV

Tudela afronta los próximos cuatro años de mandato con una directiva muy renovada, que integra a mucha gente joven, y en la que destaca la presencia de mujeres del sector industrial “cuando nunca había habido”, y que avanza hacia la paridad, según destacan desde la AEA. El presidente subraya la incorporación a la asociación de Caixa Popular, “una entidad de referencia para la pequeña empresa y para los ciudadanos en general”.

Mejorar las infraestructuras

Señala entre sus objetivos dar continuidad al trabajo realizado y tratar de materializar reivindicaciones históricas como la anhelada conexión de Alzira con la autopista AP-7 o, sobre todo en estos momentos, alcanzar un acuerdo para amortiguar el impacto que las obras de urbanización del polígono industrial Carretera de Albalat pueden tener en los empresarios.

La directiva

Tudela estará secundado en este tercer mandato por dos vicepresidentes, Toni López en el área de hostelería y Pedro Andrés en la de industria; Jaume Morell ejercerá como tesorero y Miguel Costa como secretario. La industria estará representada en este órgano directivo por Bernardo Gregori, Sandra Alonso, Lorena Mascarell, Pablo Vila -el miembro más joven de la junta con 25 años -, Borja Martínez y Laure Serrano; el sector financiero por Inmaculada Maravilles; el comercial por Marisa Martínez, Cintia Montalvá, Emilio Pellicer y Alfonso Oliver; el sector inmobiliario por Antonio Andújar; el hostelero por Vicky Sáez; el turístico por Carlos Carrascosa; el sector servicios por Javier Sanchis, Ignacio Vidal y Pablo Mazo y el formativo por Juan García Antich.

En la asamblea se proyectó un video que expone el trabajo realizado por la asociación empresarial en los últimos años, en el que se destaca el logro de constituir dos Entidades de Gestión y Modernización en los polígonos industriales de Materna y El Pla, o la consecución de 500.000 euros de ayudas públicas para la ejecución de 43 proyectos relacionados con la indsutria, el comercio y el turismo, además de 150 acciones formativas y campañas de apoyo a la fomración profesional con un impacto en 4.800 usuarios.