Sueca clausura el colegio dañado por el temporal y traslada al alumnado

La Conselleria de Educación, el Ayuntamiento de Sueca y la comunidad educativa del CEIP Cervantes han decidido clausurar el edificio tras el informe emitido por los técnicos municipales, en el que se alertaba de que el centro no reúne las condiciones mínimas de seguridad para su uso docente. Algunas familias ya habían decidido que sus hijos no acudieran al colegio estos días por temor a que se pudiese repetir otro episodio similar al del lunes.

La dirección general de Infraestructuras Educativas y el consistorio trabajan ahora en la búsqueda de espacios alternativos en los que reubicar a los cerca de 240 menores de manera temporal mientras se acometen las obras de emergencia por parte de la conselleria. La comunidad educativa ha decidido suspender las clases durante la jornada del lunes con el fin de trasladar el material necesario a las nuevas aulas provisionales.

Tras el incidente, el área dirigida por el conseller José Antonio Rovira ha declarado la emergencia para sustituir falsos techos, reparaciones puntuales de la cubierta y reparar canaletas. Paralelamente la dirección general de Infraestructuras trabaja en el proyecto para llevar a cabo la reparación integral de la cubierta del edificio, que cuenta con más de cien años de antigüedad y que espera desde hace dos años una reforma integral.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde, Julián Sáez; la concejala de Educación, Roser Viñoles, y el arquitecto municipal para analizar el estado del edificio tras el desprendimiento de parte de un falso techo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la localidad el pasado lunes. Aunque en un primer momento se había decidido clausurar únicamente la primera planta del edificio, finalmente -y tras los informes por parte del consistorio- se ha decidido llevar a cabo el traslado.

Larena ha trasladado al consistorio que la conselleria ya había decidido acometer las obras tras el último desprendimiento. El jefe de Servicio de Infraestructuras y un técnico se desplazaron el mismo día al centro para valorar los daños.

Tres jornadas de protestas

La caída del techo y la falta de inversiones han comportado que la comunidad educativa se haya movilizado a las puerta del centro durante estos tres días para reclamar «una escuela segura». Las familias mantienen las movilizaciones y plantean trasladarlas a las puertas de las Corts para que «vean lo que está pasando».

El alcalde de Sueca, por su parte, envió este jueves una carta al propio Rovira para denunciar la gravedad de la situación. Sáez le recordaba que este centro «casi centenario» ya presentaba signos de deterioro que se han ido comunicado «en reiteradas ocasiones» al área de infraestructuras de la conselleria desde noviembre de 2022, especialmente por el estado de los falsos techos, la retirada de elementos inestables de la fachada, así como sistemas de canales de recogida de aguas y bajantes.

El primer edil incorporaba al escrito el informe del arquitecto municipal, en el que se recogía que «no se pueden garantizar las condiciones de seguridad de los niños, maestros y del resto de trabajadores» por lo que califica el inmueble de «no apto para seguir prestando el servicio como colegio». Tras una reunión con representantes de la Asociación de Familias de Alumnos, el consistorio ha decidido reubicar al alumnado en otras instalaciones municipales mientras se acometen las obras.