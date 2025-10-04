Alzira llora a la eterna sonrisa de la Casa de la Cultura

El mundo de la cultura y la sociedad alzireña en su conjunto llora hoy a Elisa Torremocha Sifre, la directora de la casa de la cultura de Alzira durante los últimos 30 años, que ha fallecido a los 63 años de edad. Una enfermedad la había apartado en los últimos meses de su trabajo habitual, pero el recuerdo del trato amable y la sonrisa con la que siempre recibía en su despacho a todos los usuarios del edificio de las Escuelas Pías permanecerá en el recuerdo colectivo.

Porque, más allá de la programación cultural y las exposiciones que se pudieran programar, de su valía profesional en su especialidad o de su trato con los artistas, la casa de la cultura se ha convertido bajo la dirección de Elisa en una casa de todos. El auditorio, el claustro, las diferentes salas y aulas son utilizadas a diario por todo tipo de asociaciones locales, que siempre han encontrado en Elisa una aliada para cuadrar agendas y calendarios.

“Elisa, vuelta alto”, es el mensaje que este sábado le ha dedicado en las redes el concejal de Cultura, Israel Pérez, al tener conocimiento de su defunción.

Elisa Torremocha ha ejercido como directora de la casa de la cultura durante los últimos treinta años, desde 1995, aunque su relación con el ayuntamiento es incluso anterior.

Licenciada en Geografía e Historia, entre 1989 y 1991 desarrolló actividades didácticas para alumnos de Primaria y Secundaria en el paraje de la Casella por delegación del grupo de profesores de Escola Natura, en el marco de un acuerdo de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alzira, según recordaba el cronista local de Alzira, Aureliano Lairón, en una de biografías publicadas en Levante-EMV. De esa experiencia se creó la Escola de Natura de la Casella y la Murta.

Entre 1990 y 1993 ejerció como informadora-animadora juvenil y organizó escuelas de verano, campañas de esquí, campamentos y diferentes cursos y concursos. Entre 1993 y 1995 fue contratada por el ayuntamiento como animadora cultural coordinando especialmente las activiades de la casa de la cultura, de la cual fue nombra directora en el año 1995.

Su trabajo ha sido reconocido por diferentes entidades de la ciudad. En el año 2022 la Junta Local Fallera le entregó el Guardó Pont de Ferro y más recientemente el Cercle Alzireny la Gallera le concedió su insignia de oro.