El Alzira viaja a Ontinyent con el reto de mejorar la efectividad en ataque

Seis años han pasado para que se reedite un clásico del fútbol valenciano, el Ontinyent-Alzira que se jugará el domingo a las 18 h. en el Clariano. El vetusto estadio acogerá un partido que formalmente no se ha disputado nunca, si bien el Ontinyent 1931 ha heredado todos los símbolos, excepto el escudo, del tristemente desaparecido por impagos en 2019 Ontinyent C.F. El club de la Vall d’Albaida se convirtió en el Glasgow Rangers de la Comunitat Valenciana al partir de la categoría más baja, la Segunda Regional y en cinco años volvió a Tercera División. El último gran juvenil que tuvo el Ontinyent con Roberto Bas a la cabeza pasó a tener la responsabilidad de conformar el primer equipo que debía salir de la categoría más baja del fútbol valenciano.

Desde hace tres temporadas está en Tercera y tras un primer año que jugó play-off de ascenso a 2ª RFEF y acarició la Copa del Rey, la liga pasada padeció en la parte media baja de la tabla y esta campaña solo ha sumado un punto de doce. Empató con el Recambios Colón y perdió contra Torrellano y Roda en casa y en la salida contra el Jove Español. El equipo intenta encontrar su patrón de juego. “De jugar el balón desde atrás pasaron a hacer un juego más directo en Sant Vicent del Raspeig”, explicó Sergio Paredes, técnico del Alzira. Roberto Bas cuenta con buenos fichajes como Oca o Iván Albert y el ex del Alzira Juanan y han vuelto al club Dani y Lluís Felipe.

Iván Bueno deja el Alzira. / Rafa Asensio-UD Alzira

En la UD Alzira, Sergio Paredes sigue optimista con la evolución del equipo. “Nos falta mejorar de cara a gol porque no permitimos al Vila-real C generar las ocasiones que tuvo contra los otros rivales, no arriesgó ningún pase y metimos más balones al área que ellos, a los que faltó el remate”, indicó el técnico de Manises.

Baja y alta

Una nueva baja se produce en el equipo. Iván Bueno deja de pertenecer a la disciplina blaugrana tras solicitar la baja por motivos personales. El extremo, que venía de marcar seis goles la temporada pasada con el Saguntino, no ha rendido como él mismo esperaba aquejado de estos problemas que le obligan a volver a su Madrid natal.

Por el contrario, el club ribereño cuenta con un nuevo lateral izquierdo, Manu Berrocal, procedente del Castelló B donde jugó 23 partidos y 1.137 minutos la pasada campaña. Al cuadro orellut llegó procedente del Fabril, el filial del Dépor, club en el que se formó tras llegar del infantil del San Tirso gallego. El de Sada (A Coruña) fue internacional sub-18 y sub-19.