Cullera reafirma su apuesta por el PAI de 4.000 viviendas en el Brosquil

El Ayuntamiento de Cullera mantiene su apuesta por el Plan de Actuación Integral (PAI) del Brosquil, que convertirá el litoral sur del municipio en una inmensa urbanización con edificios de entre tres y siete alturas y 4.000 viviendas. «Vamos a seguir peleando el PAI del Brosquil», manifestó el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante su intervención en el pleno.

Mayor hizo referencia a este proyecto, que se aprobó en septiembre de 2002 y también proyecta la construcción de dos campos de golf en un espacio de más de medio millón de metros cuadrados, durante el debate surgido tras la presentación de una moción por parte del edil de Vox, Gonzalo Muñoz, en la que pedía «un pacto de ciudad y una alianza institucional para hacer realidad el PAI Bega-Port -conocido popularmente como el Manhattan de Cullera-».

El consistorio trabaja en el desarrollo de ambos proyectos, aunque, como ha abordado Levante-EMV en múltiples ocasiones, avanzan a ritmos distintos. En este sector, Mayor señaló que «el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) no afecta, por lo que vamos a seguir peleando». La no afección del Pativel a este PAI también se recoge en el informe realizado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental al que tuvo acceso este diario.

La Conselleria de Medio Ambiente reclamaba al consistorio la documentación necesaria para ver si se aplica el punto 2 del Pativel, que declararía este suelo como no urbanizable en el caso de que haya inactividad por parte del consistorio o no se inicien las obras de urbanización. Concretamente, este plan indica que «en ningún caso, el inicio de las obras de urbanización podrá superar los cinco años desde la aprobación del presente plan y la finalización y recepción de las obras de urbanización y dotaciones públicas cinco años más». Prosigue: «Transcurridos los plazos indicados sin haberse cumplido las obligaciones indicadas, el suelo quedará sujeto al régimen establecido en este plan».

Medio Ambiente, no obstante, señala que este sector no puede declararse como no urbanizable, ya que «se observa la remisión continua durante más de diez años de propuestas de reordenación por parte del ayuntamiento y de las sucesivas contestaciones». Por ello, esta dirección general insiste en que «no ha habido inactividad municipal».

El Ayuntamiento de Cullera, según el informe, alega que las obras no se han iniciado por dos motivos. Por una parte, se basan en la ausencia de «un deslinde claro, definido y aprobado definitivamente» por la Demarcación de Costas en el tramo de litoral comprendido entre l’Estany y el límite del término municipal de Tavernes de la Valldigna. Así, el consistorio, veinte años después de su aprobación y tras tres requerimientos de la conselleria, alega que «a fecha de hoy no se ha aprobado un nuevo deslinde», un hecho que «tiene repercusión directa en el planeamiento».

Por otra parte, el consistorio recuerda al Consell que. por el momento, no se puede garantizar el suministro de energía eléctrica a los sectores.