Alzira multa con 3.000 € al dueño de dos perros que mordieron a un peatón cuando vagaban sueltos

El Ayuntamiento de Alzira ha resuelto con una sanción de 3.000 euros el expediente abierto al propietario de dos perros que deambulaban sin control por una vía pública, la avenida Pàtria i Llonja de la Taronja, y atacaron a un persona, a la que causaron heridas en el glúteo.

El instructor del expediente ha tipificado los hechos como una infracción muy grave de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales de compañía y la identificación de mascotas y ha impuesto la sanción en su grado máximo, al entender que se da el agravante de reincidencia ya que estos dos mastines consta que ya se habían escapado dos días antes.

Los hechos sucedieron el pasado mes de junio. La Policía Local recibió un aviso del Centro de Emergencias que alertaba de un incidente en el que una persona se encontraba herida al haber sido atacada por dos perros en la avenida Pàtria i Llonja de la Taronja. La patrulla identificó a los animales y, en particular, al causante de las heridas en el glúteo a la víctima, y confirmó que se trataba de los mismos perros, dos mastines, que ya se habían escapado dos días ante. Los agentes activaron el protocolo por mordedura.

El ayuntamiento incoó el procedimiento administativo por infracción de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales de compañía y ha cerrado el expediente confirmando la propuesta inicial de sanción, ya que el implicado no ha llegado a presentar alegaciones para rebatir los hechos que expone la denuncia.