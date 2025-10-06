Arrancan las obras que Albalat reclama más de 20 años para sacar de la travesía hasta 5.600 vehículos al día

La Generalitat Valenciana ha iniciado este lunes las obras de la variante de la CV-515 a su paso por Albalat de la Ribera, una antigua aspiración que se arrastra desde hace más de dos décadas, que permitirá reducir el tráfico de paso por la travesía urbana y mejorar la seguridad vial, así como la calidad de vida de los vecinos tras aumentar la inversión hasta los 5,1 millones de euros.

Las máquinas han empezado a preparar el terreno para la construcción de la nueva calzada. / Perales Iborra

Así lo ha confirmado el conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha visitado a las obras junto con el alcalde del municipio, José Antonio Roig. El conseller ha recordado que “es una infraestructura largamente demandada por el municipio”, y ha añadido que “el proyecto contempla la ejecución de más de 2,1 kilómetros de nueva carretera, la construcción de tres glorietas, caminos de servicio para accesos agrícolas y la reposición de servicios afectados”.

El conseller ha explicado que la inversión “supera los 5,1 millones de euros, está enmarcada en el convenio con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y tendrá un plazo de ejecución estimado de 18 meses, con finalización prevista en la primavera de 2027”. El coste de la obra se ha visto incrementado respecto a la previsión inicial de 3,9 millones realizada en 2022, cantidad que llevó a renunciar a la empresa adjudicataria.

Martínez Mus ha subrayado que, de esta forma, esta actuación queda desbloqueada tras la paralización que tuvo lugar por la crisis de precios de la energía y las materias primas derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania. Una situación que obligó a realizar una nueva licitación.

Dos exalcaldes de Albalat, junto al actual y el conseller, en la presentación del proyecto. / Perales Iborra

Con la construcción de esta nueva ronda norte, se eliminará la circulación de hasta 5.600 vehículos diarios por el interior del núcleo urbano, lo que supondrá una notable disminución de ruidos, contaminación y riesgos para peatones y conductores.

Reforzar la seguridad vial

“Nuestro compromiso es claro: vertebrar el territorio, reforzar la seguridad vial y garantizar infraestructuras que mejoren el día a día de las personas. La variante de Albalat de la Ribera representa el modelo de infraestructuras modernas, seguras y sostenibles que queremos para toda la Comunitat Valenciana”, ha señalado el titular de Infraestructuras.

Por su parte, el alcalde del municipio, José Antonio Roig ha concluido agradeciendo al conseller “que haya hecho posible esta intervención, esperada durante más de 23 años por los habitantes de Albalat de la Ribera”.