Las críticas a la gestión de Mazón en la dana se cuelan en el Ral·li Humorístic de Carcaixent
Los componentes de una de las carrozas muestran el mensaje "Ni oblit ni perdó", junto al número 227 en recuerdo de las víctimas
También se exhibieron banderas palestinas
La actualidad política estuvo muy presente en la 58ª edición del Ral·li Humorístic de Carcaixent, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Desde críticas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre hasta la exhibición de banderas palestinas fueron algunos de los temas que se abordaron en la particular caravana.
La sandía que se utilizaba para visibilizar y denunciar la masacre del pueblo palestino a manos del Ejército de Israel circuló por las calles de la localidad de la Ribera. También se vieron, en diversas ocasiones, los colores rojo, negro, blanco y verde de su bandera.
Al igual que ocurre con otras fiestas populares, la sátira y la crítica forman parte del ADN del Ral·li, que este año reunió bajo el lema "Això és aixina!" a ocho coches y más de trescientas personas. Además de cinco carrozas infantiles integradas por otras tantas personas, entre adultos y niños.
Llegados al escenario, los integrantes de uno de los coches, vestidos con camisetas negras, mostraron pancartas contra la gestión de Mazón de la dana con el mensaje "Ni oblit, ni perdó" o con el número 227 en recuerdo de las víctimas mortales de la trágica inundación. Además, al igual que con el famoso retrato de Felipe V, pusieron una foto del presidente boca abajo.
El PSPV de Carcaixent alabó la "enorme conciencia crítica, el compromiso, la creatividad y la valentía" de los participantes del Ral·li y destacó que, en ese instante, "todo el público se puso en pie para ovacionar a los participantes, todos menos la alcaldesa Carolina Almiñana (PP), que vivió un momento incómodo en la gala de este sábado". Asimismo, cuestionaron la inclusión de una fotografía de Carlos Mazón en el libro oficial de fiestas: "¿Era necesario entrar a este señor a nuestras casas?", manifestó la portavoz de los socialistas, Sara Diert".
