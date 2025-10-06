Vaivén
El Colegio de Arquitectos premia al suecano Luis Cortés por su trabajo en la cúpula de las Escuelas Pías
El arquitecto de Sueca Luis Cortés Meseguer ha sido distinguido por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana en los Premios de Arquitectura 2025 por su trabajo de restauración de la cúpula de las Escuela Pías de València. Cortés recibió el viernes la distinción especial en la modalidad de Conservación del Patrimonio.
Cortés está detrás de muchas de las cúpulas rehabilitadas en València en los últimos años, entre ellas la de la iglesia de Nuestra Señora de Sales, en su ciudad natal, aunque la de les Escoles Píes suponía un reto especial al ser la más grande de la Comunitat Valenciana, la segunda de España y la décimosegunda de Europa con 24,5 metros de luz.
