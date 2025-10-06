Detienen a dos personas por robar objetos de valor en una vivienda de Algemesí

La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos personas que estaban sustrayendo objetos de valor en un bajo habitado. Los agentes sorprendieron a ambos individuos en el momento de los hechos gracias al aviso de un vecino que escuchó un fuerte golpe en la vivienda y decidió alertar inmediatamente alos agentes.

La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos sustraídos y detener a los presuntos autores. Los agentes han agradecido la importancia de la colaboración ciudadana para evitar este robo, por lo que han pedido a los vecinos y vecinas que, si escuchan u observan cualquier conducta sospechosa, alerten a la Policía Local.

Medidas

El Ayuntamiento de Algemesí ya denunció hace unas semanas, y como informó Levante-EMV, la "oleada puntual de actos delictivos" que estaba sufriendo el municipio. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, reclamó mayor refuerzo policial a las distintas administraciones para revertir la situación que está viviendo la localidad.

El consistorio exige, entre las distintas medidas, un mayor refuerzo policial en los puntos más críticos de la localidad. Así, una patrulla de la Policía Nacional controlará la vía de acceso a la estación de tren. Y, además, se suman nuevas incorporaciones al cuerpo de la Policía Local.

El alcalde denunciaba que existe "un gran problema a nivel judicial". "No puede ser que la Policía Local practique reiteradas detenciones y, al poco tiempo, ya estén en libertad", afirma el primer edil. No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que las "personas están localizadas e identificadas".