Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a dos personas por robar objetos de valor en una vivienda de Algemesí

Los agentes sorprendieron a los individuos tras el aviso de un vecino

Uno de los individuos detenidos por la Policía Local de Algemesí.

Uno de los individuos detenidos por la Policía Local de Algemesí. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos personas que estaban sustrayendo objetos de valor en un bajo habitado. Los agentes sorprendieron a ambos individuos en el momento de los hechos gracias al aviso de un vecino que escuchó un fuerte golpe en la vivienda y decidió alertar inmediatamente alos agentes.

La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos sustraídos y detener a los presuntos autores. Los agentes han agradecido la importancia de la colaboración ciudadana para evitar este robo, por lo que han pedido a los vecinos y vecinas que, si escuchan u observan cualquier conducta sospechosa, alerten a la Policía Local.

Medidas

El Ayuntamiento de Algemesí ya denunció hace unas semanas, y como informó Levante-EMV, la "oleada puntual de actos delictivos" que estaba sufriendo el municipio. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, reclamó mayor refuerzo policial a las distintas administraciones para revertir la situación que está viviendo la localidad.

El consistorio exige, entre las distintas medidas, un mayor refuerzo policial en los puntos más críticos de la localidad. Así, una patrulla de la Policía Nacional controlará la vía de acceso a la estación de tren. Y, además, se suman nuevas incorporaciones al cuerpo de la Policía Local.

Noticias relacionadas y más

El alcalde denunciaba que existe "un gran problema a nivel judicial". "No puede ser que la Policía Local practique reiteradas detenciones y, al poco tiempo, ya estén en libertad", afirma el primer edil. No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que las "personas están localizadas e identificadas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
  2. Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
  3. El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
  4. Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
  5. La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
  6. Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
  7. El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
  8. Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí

Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira

Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira

Barrachina destaca en Carlet que Agricultura ya ha reparado 82 caminos dañados en la Ribera Alta

Barrachina destaca en Carlet que Agricultura ya ha reparado 82 caminos dañados en la Ribera Alta

Detienen a dos personas por robar objetos de valor en una vivienda de Algemesí

Detienen a dos personas por robar objetos de valor en una vivienda de Algemesí

Medio Ambiente logra reducir un 68 % la población de jabalíes en la Murta y un 35 % en la Casella

Medio Ambiente logra reducir un 68 % la población de jabalíes en la Murta y un 35 % en la Casella

Isabel Fernández y Zoe Beltrán ya lucen la banda como falleras mayores de Sueca

Isabel Fernández y Zoe Beltrán ya lucen la banda como falleras mayores de Sueca

El Colegio de Arquitectos premia al suecano Luis Cortés por su trabajo en la cúpula de las Escuelas Pías

El Colegio de Arquitectos premia al suecano Luis Cortés por su trabajo en la cúpula de las Escuelas Pías

Herido un hombre en el incendio de una vivienda okupada de Cullera

Herido un hombre en el incendio de una vivienda okupada de Cullera

Este es el resultado de la consulta realizada por un pueblo valenciano sobre el cambio de sus fiestas para evitar las olas de calor

Este es el resultado de la consulta realizada por un pueblo valenciano sobre el cambio de sus fiestas para evitar las olas de calor
Tracking Pixel Contents