«Nuestra diversidad empresarial nos da una gran capacidad de resiliencia»

José Llopis, director de zona de Caixa Popular en la Ribera, participó en el I Foro Más que Empresas de la Ribera, organizado por Levante-EMV, donde compartió su visión sobre la situación actual de la comarca, el papel de la entidad financiera y la importancia de las alianzas públicas y privadas en el desarrollo de la comarca.

En primer lugar, Llopis destacó las fortalezas históricas de la Ribera, que ha sido una zona privilegiada desde el punto de vista geográfico y climático. «Hemos sido históricamente una zona privilegiada, tanto a nivel geográfico como climatológico, lo que ha permitido que la agricultura sea una de nuestras grandes riquezas», subrayó. Sin embargo, reconoció que también ha tenido que adaptarse a los desafíos que se presentan en la actualidad.

Según Llopis, uno de los puntos fuertes de la Ribera es su «gran capacidad de resiliencia», que proviene de la diversidad de sectores empresariales presentes en la zona. «Tenemos una diversidad sectorial y empresarial que nos da una gran capacidad de resiliencia, ya que contamos con empresas de diferentes tipologías», dijo. Esta capacidad se refleja en la variedad de industrias que operan en la comarca, desde el sector agrícola hasta la maquinaria, el plástico, el metal o el transporte. Sin embargo, también apuntó que la Ribera se encuentra en un momento de transformación, especialmente en el sector agrícola. «El mundo de la agricultura tiene que dar cambios importantes», afirmó, subrayando que la industria agrícola aún tiene futuro debido a la creciente demanda de alimentos y al crecimiento de la población mundial.

En su intervención, Llopis también destacó la relevancia del cooperativismo agrario en la comarca, un modelo que ha jugado un papel fundamental para mantener la sostenibilidad del sector. A este respecto, comentó: «Qué importante ha sido el cooperativismo agrario en esta comarca y qué importante haber ido dando cambios para que la agricultura continúe siendo relevante». En su opinión, este modelo debe seguir siendo una de las bases del futuro agrícola de la Ribera, ya que a través de la colaboración entre productores y empresas, el sector podrá hacer frente a los nuevos retos y continuar siendo una fuente importante de riqueza para la región.

Además, destacó la importancia de otros sectores que complementan a la agricultura, como la industria y el comercio. En relación con el sector comercial, Llopis mencionó que Alzira, la ciudad cabeza de comarca, siempre ha sido un lugar de referencia para los habitantes de la Ribera y también para los visitantes. Sin embargo, al igual que otros sectores, el comercio de la comarca enfrenta ahora una transformación. «El comercio en Alzira es muy importante, siempre ha sido receptor de muchos visitantes, pero ahora está en un momento de transformación, y tiene que adaptarse a las nuevas demandas del consumo», explicó.

Para el director de Caixa Popular, uno de los principales retos que enfrenta la comarca es el de las inversiones. «Para que la comarca siga avanzando, necesitamos muchas inversiones, tanto en infraestructurascomo en apoyo a las empresas», señaló. En este sentido, subrayó la importancia de las alianzas entre las empresas, las administraciones y las entidades financieras para poder avanzar juntos en el desarrollo de la comarca. «La colaboración entre empresas y administraciones, entre entidades financieras y otras, es clave para superar los desafíos que tenemos por delante», destacó.

Llopis también compartió un ejemplo concreto de cómo Caixa Popular ha colaborado con la comarca ante una crisis. Tras la dana, la entidad lanzó, al día siguiente, una línea de financiación de 50 millones de euros al 0% para las empresas afectadas. A los pocos meses, pudieron complementar esta línea con otras opciones de financiación, incluyendo las líneas ICO. Este tipo de respuesta rápida y adaptada a las necesidades de la comunidad es, para Llopis, un claro ejemplo del compromiso de Caixa Popular con la región.

En cuanto a la identidad de la entidad financiera, Llopis remarcó que Caixa Popular nació con una misión diferente a la de otras entidades bancarias. «Caixa Popular nació hace 48 años como una cooperativa, y somos una entidad financiera en la que los trabajadores son propietarios», explicó. Esta estructura cooperativa influye directamente en la forma de trabajar de la entidad, que tiene como objetivo ser «la entidad de mayor impacto e implicación social». «Nuestra misión es ayudar a transformar la sociedad y mejorar la realidad de las personas que trabajan con nosotros», afirmó.

En este sentido, Llopis destacó que, más allá de ofrecer productos financieros, Caixa Popular busca comprender las necesidades de sus clientes para proporcionarles soluciones a medida. «En Caixa Popular estamos en la banca por clientes, no por productos. Queremos conocer a las personas y ayudarles con sus necesidades financieras», dijo. Además, mencionó que la entidad mantiene una estrecha relación con las administraciones locales, como el Ayuntamiento de Alzira, con el que colaboran en proyectos que promuevan el desarrollo económico y social de la ciudad.

Un ejemplo de esta colaboración es la tarjeta Alzira, una iniciativa nacida en 2012 por parte de la Asociación Empresarial de Alzira y el Ayuntamiento, en la que Caixa Popular participó activamente. Esta tarjeta, una «moneda local», tiene como objetivo que las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento se gasten exclusivamente en comercios de la ciudad, lo que multiplica el valor de las subvenciones al reinvertirse en el comercio local. «Este modelo ha acabado copiándose en otras zonas, y es un claro ejemplo de cómo podemos colaborar para aportar valor a la comunidad», comentó Llopis.

Por último, Llopis habló de los retos internos que enfrenta la cooperativa, especialmente en lo que respecta a la captación de talento. Señaló que, aunque existen factores culturales que dificultan la atracción de nuevos empleados, Caixa Popular busca personas que compartan los valores de la entidad y estén dispuestas a formar parte del proyecto con una visión transformadora. «Buscamos personas que se impliquen en el proyecto y que no vengan solo por el horario, sino con la vocación de atender a los clientes y cuidarlos de la mejor manera posible», afirmó.