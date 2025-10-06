Enguix: «Vamos impulsar las inversiones en la Ribera a través del Pla Obert»

La vicepresidenta primera y responsable de Cooperación y Promoción Económica de la Diputació de València, Natàlia Enguix, es consciente de que la vuelta a la normalidad tras la dana «no es algo a lo que podamos poner fecha, y quizás no volvamos nunca a esa realidad anterior al 29 de octubre, pues los daños humanos han sido terribles e irreparables». En cuanto a la afectación material, defiende Enguix, «es responsabilidad de todas las instituciones dar respuesta a los pueblos afectados y participar activamente de la reconstrucción, y ahí encontramos a la Diputación desde el primer momento, junto a los alcaldes y alcaldesas, demostrando una vez más que la fuerza del municipalismo es vital para impulsar la resiliencia».

«Los alcaldes y alcaldesas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa saben que estuvimos ahí desde el primer momento, escuchando las necesidades más acuciantes y habilitando inversiones: los 83 millones en carreteras; los 30 millones en agua y residuos, incluyendo la extracción del lodo de los garajes y la reparación de depuradoras; los 20 millones para reforzar la actuación de los Bomberos; los 15 millones del Fondo de Contingencia; y otras aportaciones para abastecimiento de vehículos, material informático, turismo, cultura, playas y la devolución de recibos del IEA y el IBI en materia tributaria», repasa la responsable provincial.

Más allá de la actuación de emergencia, Natàlia Enguix se centra en el proceso de reconstrucción en el que se ha implicado la Diputación desde el primer momento. «Hemos dado la respuesta más ágil y eficaz a los ayuntamientos, algo que estamos acostumbrados a hacer a diario desde una institución que trabaja de la mano del municipalismo», apunta Enguix, quien destaca «el papel que está jugando el Pla Obert para recuperar infraestructuras y servicios afectados por la dana, ya que su carácter abierto permite presentar proyectos a lo largo de toda la legislatura, sin plazos cerrados, y dar respuesta a necesidades sobrevenidas».

Cifras históricas

La asignación del principal programa inversor de la Diputación en la Ribera alcanza cifras históricas, con 47,5 millones de euros asignados a los municipios de la Ribera Alta, 8,6 más que en la anterior legislatura; y los 19,1 millones de los que disponen los consistorios de la Ribera Baixa, 3,4 más que en el período 2019-2023. «Los ayuntamientos de ambas comarcas nos han presentado ya decenas de proyectos que han sido aprobados, y disponen hasta finales de 2027 para ejecutar el resto de actuaciones que tengan previstas», explica Enguix, quien pone como ejemplo iniciativas en marcha como la recuperación del antiguo cine California en Castelló de la Ribera, la ayuda a Alberic para desbloquear la construcción de la Casa de la Música, y la conversión del antiguo edificio de Correos de Sueca en dependencias para los servicios sociales.

A estas mejoras cabe añadir la reparación de infraestructuras afectadas por la dana, como el puente de Carlet, entre otras. La vicepresidenta de la Diputación advierte que la respuesta a la tragedia no acaba con la reconstrucción de infraestructuras y servicios. «Vamos a seguir impulsando las inversiones en la Ribera a través del Pla Obert y de otras líneas de inversión, pero también estamos muy atentos a la dinamización económica de las zonas afectadas», indica. En este sentido, la delegación de Promoción Económica, con Natàlia Enguix al frente, trabaja ya en proyectos de impulso económico como «los bonos comercio dana que hemos lanzado junto a Cámara Valencia»; y la «formación de alta calidad para directivos».