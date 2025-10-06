La falta de pasteleros y el acceso a la financiación, dos retos clave para Pepina Pastel

El Foro Comarcal Más que Empresas, celebrado en Alzira el pasado miércoles, sirvió para poner sobre la mesa los retos más importantes a los que se enfrenta el tejido empresarial de la Ribera. Entre ellos, la falta de mano de obra cualificada o el difícil acceso a la financiación. Dos cuestiones que sufre en primera persona Lara Guerrero, CEO de Pepina Pastel. La pastelería se ha convertido en todo un referente a nivel nacional. El proyecto de Lara y su madre Pepa se hizo realidad a finales de 2019. Cinco años después tienen un gran obrador y una tienda física en Alzira; otro establecimiento en el barrio de Ruzafa, en València; hacen pedidos online para toda España; y son ya un equipo de 47 personas. El camino para llegar hasta ahí no ha sido nada fácil.

Uno de los obstáculos que afecta al sector de la repostería, comparte, es la dificultad para encontrar personal cualificado y para retener ese talento. «No tenemos pasteleros, es lo que más nos cuesta encontrar. En Pepina Pastel tenemos un proceso de formación de manera que cuando alguien entra en la empresa nos encargamos de formarle. Buscamos a una persona con ganas de trabajar, es lo único que se busca hoy en día», detalló Guerrero, quien añadió que «retener al talento es muy costoso».

Respecto al acceso a la financiación, la CEO de Pepina Pastel aseguró que «es muy complejo, sobre todo para empresas pequeñas», que cada día se enfrentan a una importante cantidad de burocracia y problemas. «¿Cuántas pasan de los cinco años? Muy pocas. No hay casi empresas que avancen en este país porque nos lo ponen muy difícil», aseveró.

En la misma línea, Guerrero lamentó que todo el peso recaiga sobre el propio negocio. Como ejemplo, citó la última alerta roja que se decretó en parte del territorio valenciano a causa de las lluvias, el pasado 29 de septiembre, y que supuso hacer una reestructuración de toda la plantilla para garantizar su seguridad y que pudiera salir adelante la faena. «Si no llegan los pedidos, eso sale de lo que pueda facturar la empresa. Nadie se hace cargo de eso», explicó.

Así, la CEO de Pepina Pastel reconoció que nunca se ha sentido «respaldada por ninguna administración» y, aunque es importante trasladar sus reivindicaciones, afirmó que «la administración no avanza al mismo ritmo que lo hacen las empresas». Con todo, Guerrero apostó por «aceptar la situación, tirar hacia adelante, y rodearte de gente que realmente pueda apoyarte y guiarte en este camino del emprendimiento».