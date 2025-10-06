Herido un hombre en el incendio de una vivienda okupada de Cullera
El fuego le provocó quemaduras de segundo grado
Un hombre resultó herido en el incendio de una vivienda de Cullera, en la tarde del domingo. Según fuentes municipales, se cree que el inmueble en cuestión se encuentra okupado.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso de un incendio en una vivienda situada en la calle San Andrés de Cullera alrededor de las 19:00 horas de la tarde del domingo.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU asistió a un hombre de 34 años que presentaba quemaduras de segundo grado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de la Ribera, en Alzira, en la ambulancia de soporte vital básico.
En el operativo también intervinieron efectivos del Parque de Bomberos de Cullera, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Fuentes municipales señalan que la vivienda afectada podría encontrarse presuntamente okupada. Todavía se desconocen las circunstancias del suceso.
