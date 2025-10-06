«IDEA es imprescindible para el desarrollo económico de Alzira»

El Ayuntamiento de Alzira, a través del departamento IDEA (Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alzira), ejerció como anfitrión del foro empresarial comarcal Más que Empresas organizado por el diario Levante-EMV en La Ribera. La jornada, que tuvo lugar en la capital de la comarca, reunió a representantes del mundo empresarial, autónomos, emprendedores y responsables institucionales para reflexionar sobre el presente y el futuro de la economía local y comarcal.

En representación del ayuntamiento intervino Gemma Alós, primera teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, quien destacó el papel estratégico que juega IDEA como servicio municipal de referencia en materia de promoción económica y empleo. «IDEA nació hace 30 años como una apuesta del gobierno municipal para impulsar el desarrollo económico de Alzira. Actualmente, es uno de los servicios más consolidados y con mayor identidad propia dentro del ayuntamiento. IDEA es, sin duda, el nexo perfecto entre trabajadores y empresas, y sigue siendo fiel a la esencia de sus orígenes: poner a las personas en el centro de las políticas económicas y laborales».

Durante su intervención, Alós recordó la evolución de IDEA a lo largo de tres décadas. En este tiempo, el departamento ha pasado de ser un pequeño servicio de soporte a convertirse en una estructura municipal de primer nivel, capaz de ofrecer programas de orientación personalizada, acciones de formación continua, iniciativas de apoyo al emprendimiento y campañas de dinamización comercial. «La formación es la clave. Si la ciudadanía está formada, podrá acceder a puestos de trabajo de mayor calidad y, al mismo tiempo, contribuirá al crecimiento de nuestro tejido productivo como mano de obra calificada y como consumidora de los servicios y productos locales», subrayó la concejala.

Otro de los puntos centrales del discurso fue la importancia de reforzar y modernizar el comercio local, un sector que el Ayuntamiento de Alzira considera estratégico para la vitalidad de la ciudad: «Trabajamos codo con codo con nuestros emprendedores y comerciantes desde el inicio. Una ciudad sin comercio es una ciudad dormitorio y no queremos que una ciudad tan viva como Alzira se pierda», afirmó Gemma Alós.

En este punto, el foro Más que Empresas fue calificado por la concejala como «una oportunidad única para escuchar las necesidades y preocupaciones del sector empresarial y para establecer posibles líneas de trabajo conjuntas». La responsable municipal destacó que el Ayuntamiento de Alzira e IDEA apuestan por fomentar espacios de encuentro que favorezcan la colaboración entre empresas, autónomos y administración: «Sabemos que no es fácil levantar la persiana cada día. Somos conscientes de los retos que afronta el mundo empresarial en un contexto cambiante y exigente. Por eso es fundamental crear sinergias, compartir nuevas oportunidades».

Compromiso con el futuro económico

La participación de Alzira en este foro empresarial comarcal refuerza el compromiso del consistorio con el futuro económico de la ciudad y la comarca. Tal y como concluyó Gemma Alós, «las puertas de IDEA están siempre abiertas. Este foro es un ejemplo de cómo queremos trabajar: con diálogo, con colaboración y con una clara apuesta por las personas, que son el centro de nuestras políticas. Gracias a Levante-EMV por pensar en Alzira como sede de este encuentro para la que será, de todas las personas que han participado de la Ribera».

La Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alzira (IDEA) es un departamento municipal creado hace 30 años con el fin de fomentar el empleo, la formación y el emprendimiento en la ciudad. Entre sus principales servicios destacan los programas de orientación laboral, los cursos de formación para personas en paro y en activo, el apoyo a los nuevos proyectos empresariales y las campañas de dinamización comercial.

Con tres décadas de trayectoria, IDEA se ha consolidado como referente en políticas de desarrollo económico y social, con el objetivo de impulsar un modelo de ciudad viva, cohesionada y con oportunidades para todas y todos.

Con esta jornada, Alzira reafirma su voluntad de seguir siendo motor económico de la comarca y punto de encuentro para la innovación y el emprendimiento. El ayuntamiento, a través de IDEA, consolida su firme compromiso con las empresas, con el comercio y con todas las personas que día a día hacen crecer la ciudad. El foro Más que Empresas no sólo ha servido para intercambiar experiencias y retos, sino que también ha reforzado una convicción compartida: sólo en colaboración, formación y apuesta por las personas será posible construir un futuro próspero y sostenible para Alzira y para toda la Ribera.

El foro organizado por Levante-EMV ha reforzado, además, la idea de que la Ribera es un territorio con un gran potencial y con capacidad para generar iniciativas de futuro si se trabaja de forma conjunta. En este sentido, el Ayuntamiento de Alzira quiere liderar este camino, tendiendo puentes con el resto de municipios y con el conjunto del tejido empresarial comarcal, convencido de que sólo desde la unidad se podrá afrontar con éxito los retos globales. «Alzira está preparada para seguir siendo referente en desarrollo económico, con una estrategia basada en la formación, la innovación y la colaboración», concluyó Alós.