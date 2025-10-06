Isabel Fernández y Zoe Beltrán ya lucen la banda como falleras mayores de Sueca
Las máximas representantes de la fiesta josefina vivirán el próximo 18 de octubre el acto de exaltación
Las falleras mayores de Sueca 2026, Isabel Fernández del Moral Martínez y Zoe Beltrán Piera, ya tienen las bandas que las acreditan como máximas representantes de la fiesta fallera. El salón de plenos del ayuntamiento acogió el acto de entrega de las bandas a las falleras mayores de la ciudad y a las integrantes de sus cortes de honor.
El alcalde de Sueca, Julián Sáez, acompañado por el presidente de la Junta Local Fallera, Pau Tomás; el concejal de Fiestas, Alfredo Planells; y las concejalas Teresa Ribes y Mercé Sorrentino, fue el encargado de imponer las bandas a cada una de las componentes de las cortes de honor: Vega Hermano Montagud, Enola Gayón Nieves, Nora Puchades Furió, Martina Chanqués Martínez, Adriana Pellicer Belenguer, Valeria Carbonell Iborra, Àngela Fernández Moncho, Arantxa Barquero Moreno, Eli March Sciandra, Mireia Moreno Boluda, Nerea Ferrer Solves y Àngela Puchades Vendrell.
Asimismo, la máxima autoridad municipal hizo entrega a las falleras mayores de sus respectivas bandas, que custodiarán en sus domicilios hasta el próximo sábado 18 de octubre, fecha en la que se celebrará el acto de su exaltación.
Durante su intervención, el alcalde agradeció la presencia de familiares y amigos de las protagonistas y les deseó «toda la felicidad en un año tan especial». Sáez subrayó que «hoy vivimos el inicio de la cuenta atrás hasta el próximo 18 de octubre, un día que estamos seguros será inolvidable para todas y que disfrutaréis al máximo junto a vuestras familias, comisiones, la Junta Local Fallera y toda la ciudadanía».
