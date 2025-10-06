Laura Gascón, gerente de Hidraqua: «Sin agua no hay desarrollo»

El pasado miércoles 1 de octubre, el I Foro Comarcal Más que Empresas reunió en Alzira a expertos políticos, económicos y sociales para hacer un análisis de los retos actuales que atraviesa La Ribera y poner en común posibles líneas de actuación. Laura Gascón, gerente de Valencia sur Hidraqua y una de las ponentes invitadas, quiso comenzar su intervención resaltando la importancia de estos foros para poder «trasladar a la ciudadanía en qué consiste nuestra labor, en qué estamos destinando nuestros esfuerzos y dar a conocer la gran responsabilidad que tenemos».

Tal y como explicó, distribuyen agua a más de 2 millones y medio de personas, cuentan con presencia en 79 municipios de la Comunitat Valenciana y, ahora mismo, entre otras acciones, tienen puesto el foco en la «reconstrucción y la transformación». «Venimos de unos daños tremendos por el episodio del pasado octubre y, más allá de las reparaciones de emergencia que tuvimos que hacer en el primer momento para hacer llegar el agua a la ciudadanía lo antes posible, tenemos que terminar de reponer esos servicios con inteligencia y con una reflexión profunda de cómo queremos que sean para que, en el futuro, den una respuesta mucho más resiliente», confesaba Gascón.

Desde Hidraqua, han estimado daños de más de 30 millones de euros en el total de los municipios valencianos que gestionan, y aunque ya han avanzado mucho en estos once meses, son conscientes de que todavía tienen mucho que hacer. Por otro lado, en las líneas de trabajo que tienen abiertas en el ámbito de la transformación, la gerente destacó la ejecución de los PERTE, unas subvenciones europeas destinadas a la «digitalización y a la modernización de los servicios del agua».

Gemma Alós, Romina Moya, Lara Guerrero, Laura Gascón, Josep Llopis y Raúl Tudela. / Agustí Perales Iborra

«A nivel grupo hemos conseguido más de 70 millones de euros para ejecutar esas actuaciones de modernización y, en concreto, en la Comunitat Valenciana hemos captado 16 millones y medio de euros para actualizar los servicios del agua. La implantación de nuevos sistemas innovadores nos va a permitir, a su vez, ser más eficientes, que es ahora el objetivo prioritario, y adaptarnos mejor a todas las situaciones que pueden venir», apuntó Gascón.

Asimismo, la gerente declaró que, en Hidraqua, digitalizar «no es solo acumular datos», sino también «trabajarlos y analizarlos» para que sirvan como apoyo a la hora de crear herramientas que puedan ayudar en la toma de decisiones. «Nosotros llevamos más de 50 años gestionando estos servicios, durante los que hemos creado una red de centros de digitalización del sector del agua. Actualmente, tenemos once distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y nos permiten dar soluciones a las ciudades en las que incorporamos las últimas tecnologías, incluida la inteligencia artificial», añadió la representante.

Sus últimos proyectos

De la misma manera que apuestan por la tecnología, lo hacen también por la investigación y la innovación a través de diversos proyectos, como GUARDIAN, un sistema pionero de la zona de Paterna y Riba-roja para prevenir incendios mediante el uso de agua regenerada, y Horizon CircSyst, cuyo objetivo principal es demostrar la viabilidad de una gestión inteligente de las aguas residuales regeneradas, principalmente orientado al sector industrial.

I Foro Comarcal Más que Empresas de La Ribera. / Agustí Perales Iborra

Todo ello sin olvidar apostar a diario por la educación ambiental y la difusión de la cultura del agua a la ciudadanía. Para ello, «hacemos programas de concienciación como Aqualogía, para acercar el ciclo urbano del agua a escolares de Educación Primaria, o Aquae STEM, para fomentar la formación en los sectores más tecnológicos. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros tres ciclos de formación dual, especializados en el sector del agua, gracias a los cuales los estudiantes pueden hacer prácticas en la empresa e incluso, a posteriori, quizá encontrar trabajo dentro de nuestro grupo», manifestó.

En Hidraqua son muy conscientes de que «sin agua no hay desarrollo», por lo que su prioridad siempre será garantizar su accesibilidad a todas las personas, incluyendo ayudar a quienes tengan dificultades económicas con fondos o tarifas sociales. «Hemos pasado de destinar 1,3 millones de euros a 1,7, lo que nos ha permitido llegar a un 10 % más de familias. Nuestro servicio es medioambiental, por lo que tenemos que concienciar a la ciudadanía, a las administraciones y a todas las personas de que el agua es un recurso vital, básico y escaso, al que necesitamos dedicar muchos esfuerzos para poder preservarlo».