Medio Ambiente logra reducir un 68 % la población de jabalíes en la Murta y un 35 % en la Casella

La Generalitat Valenciana, a través del Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Medio Natural y Animal, ha llevado a cabo durante los dos últimos años un amplio programa de monitorización y control de la población de jabalí en el Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella de Alzira, donde se ha logrado reducir su población un 68 %.

Como ha destacado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, “era necesario controlar la sobreabundancia de jabalí tanto en espacios de Alzira tan importantes como la Murta y la Casella, porque afecta no solo a la agricultura, también a otras especies y, en definitiva, a la conservación de la biodiversidad”.

Entre enero y marzo de 2024 se realizó el primer muestreo de población mediante técnicas de fototrampeo siguiendo estándares europeos. Los resultados confirmaron un exceso de densidad en la zona, con especial incidencia en el área de la Murta, donde se detectaron hasta 57,6 jabalís/km², frente a los 20,5 jabalís/km² de la Casella. Este desequilibrio suponía un riesgo para la seguridad vial y los cultivos, además de un impacto negativo en el ecosistema.

“Tras el diagnóstico, se pusieron en marcha medidas de control directo de la población mediante métodos de trampeo homologados” ha explicado Mérida. Así, las actuaciones se desarrollaron desde junio de en un total de 25 ubicaciones, con 194 jabalíes capturados (94 en el Refugio de la Murta y 100 en su zona de influencia).

Estas medidas han confirmado una reducción de densidad de hasta el 68 % en la Murta y del 35 % en la Casella, un dato que en este caso mejoras los resutados de anteriores balances. Actualmente está en curso un tercer muestreo (otoño de 2025), que permitirá evaluar el impacto global.

De este modo, “los trabajos de monitorización constatan la eficacia de las medidas puestas en marcha por la Conselleria y se evidencia que se ha podido alcanzar un cierto equilibrio”, ha concluido el secretario autonómico de Medio Ambiente.

La Generalitat mantiene su compromiso con la gestión equilibrada de la fauna silvestre y con la preservación de la biodiversidad en los espacios naturales valencianos, garantizando la seguridad ciudadana y la convivencia sostenible entre la fauna y las actividades humanas.