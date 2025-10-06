Récord histórico en la subasta de replazas del coto de Cullera con 53.950 € de recaudación

La tradición cinegética de Cullera ha vuelto a batir marcas. La subasta de replazas 2025/2026 ha congregado este domingo en la sala multiusos del Mercado Municipal a más de un centenar de cazadores y aficionados, en un acto que ha cerrado con una recaudación récord de 53.950 euros, la cifra más alta alcanzada desde que se tienen registros.

Aficionados a la caza, ayer, en la subasta de Cullera. / Joan Gimeno

La subasta, presidida por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y el concejal de Caza, Salva Tortajada, ha contado también con la presencia del presidente del Sindicato de Riegos y de la Sociedad de Cazadores de Cullera, en un ambiente de expectación, rivalidad y entusiasmo que ha vuelto a poner de manifiesto la fuerte vinculación del municipio con esta práctica tradicional.

Las replazas más codiciadas

La subasta fue especialmente competida en las replazas situadas en zonas de mejor cañada y con mayor disponibilidad de agua, un factor determinante en el rendimiento cinegético de cada puesto.

La subasta ha despertado un gran interés. / Joan Gimeno

Entre las más disputadas volvió ayer a destacar la replaza número 17, que ha alcanzado una puja de 4.100 euros, revalidando su condición de la más codiciada del ‘vedat’. Otras posiciones que han generado una intensa competencia han sido la replaza 9, adjudicada por 3.800 euros, y la replaza 21, que ha cerrado en 3.500 euros tras varias rondas de ofertas.

También han suscitado interés las replazas próximas al cañado de l’Estany y las del Camí Vell del Mareny, donde la calidad del hábitat y la abundancia de aves justifican las cifras alcanzadas.

Una tradición viva desde 1882

La subasta de Cullera no es un mero trámite administrativo, sino una celebración social y cultural que se mantiene viva desde 1882, cuando se organizó la primera adjudicación pública de plazas de caza. Año tras año, el acto simboliza el reencuentro de generaciones de cazadores y la transmisión de una forma de entender la relación con el paisaje y la marjal.

Un momento de la subasta de replazas. / Joan Gimeno

Jordi Mayor destacó que “esta subasta refleja la profunda conexión de Cullera con su entorno natural y con una tradición que ha sabido adaptarse sin perder su esencia”. Por su parte, el concejal de Caza, Salva Tortajada, agradeció la implicación de los cazadores locales y subrayó que “el récord alcanzado demuestra el compromiso con la conservación del vedat y con la gestión sostenible de nuestros humedales”.

Destino de la recaudación

Los 53.950 euros obtenidos se destinarán íntegramente al mantenimiento y vigilancia del 'vedat', la limpieza de acequias y caminos, la mejora de infraestructuras y otras acciones de gestión hidrológica acordadas entre el ayuntamiento y el Sindicato de Riegos. Estas actuaciones garantizan que las zonas de caza mantengan un equilibrio ambiental adecuado para las especies y el entorno.

Ocho tiradas entre noviembre y enero

El calendario de tiradas comenzará el sábado 30 de noviembre y se prolongará hasta el 18 de enero de 2026, con un total de ocho jornadas que se celebrarán en sábados sucesivos. Durante estos meses, el 'vedat' de Cullera volverá a llenarse de actividad.