Este es el resultado de la consulta realizada por un pueblo valenciano sobre el cambio de sus fiestas para evitar las olas de calor

Benimuslem lo tiene claro. Sus vecinos y vecinas han decidido mantener sus fiestas patronales en agosto -fecha en la que se ha celebrado durante los últimos años-, aunque el consistorio tenga que adaptar la celebración a las restricciones marcadas por la ola de calor o la alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales.

El 67,14 % de los residentes han optado por mantener la fecha establecida en el calendario tras la consulta popular celebrada durante las jornadas del viernes y el sábado. Un total de 140 vecinos y vecinas (26,5 % de la ciudadanía) han participado en esta votación, en la que la segunda opción escogida, con un 16, 4 % (23 votos), era cambiar las fiestas patronales a finales de agosto y principios de septiembre y el 13,6 % (19 votos) prefería celebrarlas a finales de junio y principios de julio. El resto han marcado todas las posibilidades o han decidido que preferían desplazar la celebración, aunque no especificaban cuándo.

Los vecinos de Benimuslem, empadronados en el municipio y mayores de 18 años, han podido votar durante la tarde del viernes y la mañana del sábado la fecha en la que preferían celebrar las fiestas patronales. El ayuntamiento les preguntaba si preferían mantener la fecha o cambiarla. En el caso de que los votantes escogieran la segunda opción, podían elegir entre tres posibilidades.

El ayuntamiento, como informó este diario, decidió realizar esta consulta popular tras la alteración o suspensión de algunos actos durante las fiestas de agosto por las altas temperaturas o el riesgo de incendios.

Benimuslem se vio obligada a cancelar espectáculos pirotécnicos y pasacalles o sustituir las paellas de leña por gas ante este tipo de restricciones. El consistorio había decidido llevar a cabo esta consulta para que los ciudadanos escogieran entre las distintas alternativas.

“Las fiestas patronales de agosto se han visto condicionadas por el calor y las restricciones de incendios”, recordaba la alcaldesa de Benimuslem, Neus Chapí, a este diario tras anunciar la consulta. Esta propuesta surgió en uno de los últimos plenos de la corporación, por lo que el consistorio decidió que la mejor opción era que escogieran los ciudadanos el futuro de las fiestas patronales.