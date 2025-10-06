Sueca reubica a los 240 alumnos del colegio dañado por el temporal en la ludoteca y en el centro de Formación para Personas Adultas

El Ayuntamiento de Sueca ha reubicado a los 240 alumnos y alumnas del CEIP Cervantes en la ludoteca municipal y el centro de Formación de Personas Adultas tras clausurar el centro el pasado viernes al no reunir las condiciones mínimas de seguridad para su uso docente.

Los alumnos iniciarán las clases este martes tras un trabajo a contrarreloj por parte de la Conselleria de Educación, el ayuntamiento y la propia comunidad educativa, que han tenido que adecuar las aulas para que los menores puedan retomar las clases en la mayor brevedad posible.

La dirección territorial de Educación de València y el Ayuntamiento de Sueca han decidido que el alumnado de Infantil y de 1 º, 2º y 3 º de Primaria cursen en la ludoteca municipal, que se encuentra en el mismo recinto que el colegio, mientras que los niños de 4º, 5º y 6 º de Primaria se ubicarán en el centro de Formación de Personas Adultas de la localidad.

La conselleria acometerá las obras de emergencia durante los próximas días, que incluirán la sustitución de falsos techos, reparaciones puntuales de la cubierta y reacondicionamiento de las canaletas. Paralelamente la dirección general de Infraestructuras trabaja en el proyecto para llevar a cabo la reparación integral de la cubierta del edificio, que cuenta con más de cien años de antigüedad y que espera desde hace dos años una reforma integral.

La comunidad educativa reclama desde hace dos años una rehabilitación integral de este edificio que tiene más de cien años. Sin embargo, la situación se ha agravado durante los últimos días tras el desprendimiento de un falso techo el pasado martes debido a las fuertes lluvias, que comportó que el centro tuviera que clausurar las aulas de la primera planta del edificio. No obstante, los informes munucipales ponían en alerta la situación del centro, que no cumplía las condiciones mínimas de seguridad para su uso docente.

Movilizaciones

La caída del techo y la falta de inversiones han comportado que la comunidad educativa se haya movilizado a las puerta del centro durante estos días para reclamar «una escuela segura». Durante la jornada de hoy, y a pesar de que el centro se encuentra clausurado, las familias también se han concetrado a las puertas del edificio para seguir alzando la voz. La Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Cervantes mantiene las movilizaciones y no descarta trasladarlas a las puertas de las Corts para que «vean lo que está pasando».

El alcalde de Sueca, por su parte, envió este jueves una carta al propio Rovira para denunciar la gravedad de la situación en la que se encontraba la comunidad educativa. Sáez le recordaba que este centro «casi centenario» ya presentaba signos de deterioro que se han ido comunicado «en reiteradas ocasiones» al área de infraestructuras de la conselleria desde noviembre de 2022, especialmente por el estado de los falsos techos, la retirada de elementos inestables de la fachada, así como sistemas de canales de recogida de aguas y bajantes.

El primer edil incorporó al escrito el informe del arquitecto municipal, en el que se recogía que «no se pueden garantizar las condiciones de seguridad de los niños, maestros y del resto de trabajadores» por lo que califica el inmueble de «no apto para seguir prestando el servicio como colegio». Tras una reunión con representantes de la Asociación de Familias de Alumnos, el consistorio ha decidido reubicar al alumnado en otras instalaciones municipales mientras se acometen las obras.