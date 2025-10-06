Tunas y homenajes a los voluntarios en la jornada de puertas abiertas del centro de día para pacientes de Alzheimer de Algemesí

Tunas, bailes, discursos y homenajes a todas las personas que se volcaron en la reconstrucción tras el desbordamiento del río Magro llenaron de alegría, esperanza y reencuentros el Centro de Día Jaime Betí Camarasa para enfermos de Alzheimer en Algemesí.

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre anegaron de lodo y agua estas instalaciones, que atienden a cerca de 70 usuarios. Casi un año después, la situación es totalmente distinta, ya que, tras acometerse los trabajos de rehabilitación del espacio, las familias vuelven a disfrutar de esta zona tan necesaria.

El consistorio preparó este sábado una jornada de puertas abiertas para mostrar a toda la ciudadanía el resultado de estas tareas. Se trata de la primera obra que llevó a cabo el consistorio con una actuación de emergencia tras la riada y el primer edificio público que volvió a reabrir tras la reconstrucción.

Cabe recordar que los pacientes fueron reubicados en el Casal de Festes del municipio, que el ayuntamiento habilitó con carácter urgente y acondicionó con las medidas necesarias para estos usuarios. Tras las obras, los pacientes regresaron a sus instalaciones hace unos meses, aunque sólo podían ser atendidos de lunes a viernes.

Tras esta jornada de puertas abiertas, y según explican desde la entidad, los usuarios podrán utilizar el centro de día de lunes a domingo. "Hemos tenido que llevar un proceso de adaptación al espacio no sólo con los usuarios, sino también con los trabajadores", explican desde ASFAL.

Agradecimientos

Durante la jornada de puertas abiertas, los presentes pudieron disfrutar de la actuación de la tuna, que hizo bailar a usuarios y familiares.

Además, durante los discursos, ASFAL quiso rendir homenaje a todos los colectivos y entidades que se han volcado en la reconstrucción. Durante el acto, entregaron un pergamino de agradecimiento a los distintos representantes.

Además, en la entrada al centro, los visitantes pueden disfrutar de unas manos de barro con el nombre de todas las entidades solidarias.