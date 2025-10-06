La UD Alzira destituye a Paredes tras la contundente derrota en Ontinyent

La destitución de Sergio Paredes como técnico de la UD Alzira ha eclipsado la victoria de la UD Castellonense que le ha encumbrado en dos semanas del puesto 14 al 5º. La directiva alzirista decidió la noche del domingo, tras la derrota por 4-0 en Ontinyent, que el técnico de Manises no podía seguir dirigiendo un equipo “hecho para jugar play-off como mínimo”, según declaró el presidente, Juan Antonio Sanjuán, en la asamblea de socios hace un mes.

El domingo, el equipo azulgrana fue una marioneta en manos del Ontinyent durante los primeros diez minutos de la segunda parte en los que recibió tres goles y sentenció el partido. En el primer acto apenas pasó nada en ninguna de las áreas. Sin embargo, a los dos minutos del retorno de vestuarios, el exblaugrana Juanan prolongó de cabeza un saque de banda que remató Jorge García ante Carles Marco. Cinco después sería Castañeda el que no llega a la marca en un córner. Y solo dos más tarde, Lluís Felipe protagonizó la jugada del partido y rodeado de Boronat, Manu Castillo, Aguilar y Cristian marcó un golazo desde la frontal sin que ninguno presionase lo suficiente. Lo mismo que pasó a doce de la conclusión cuando el excanterano alzirista Miguel Richart completó una jugada donde se habían producido doce pases y se marchó por velocidad de Boronat y batió a Dolz por cuarta vez.

Se completaba así el duodécimo partido de los trece que se han jugado desde pretemporada contra equipos amateurs que el Alzira no ganaba. El equipo adolece de falta de intensidad, de no saber a qué juega, con cinco defensas ha recibido ocho goles y no han sido más por las paradas de Vicent Dolz. Tampoco ha habido construcción de juego y los minutos que han satisfecho a la afición han sido escasos. El balón apenas pasaba por el medio campo, donde tampoco hay destrucción. Cuando este llega a los extremos con balones largos, estos no desbordan, no disparan desde fuera del área ni realizan centros que después puedan rematar los delanteros, los cuales están pasando desapercibidos.

Por el momento se hará cargo del equipo el analista y entrenador en diferentes equipos de la cantera, el cullerense Carlos Sapiña.

Victoria del Castellonense

Por su parte, la UD Castellonense logró su segunda victoria consecutiva y en quince días ya ha entrado a zona play-off, a la 5ª plaza con ocho puntos, a dos del tercero, el Vila-real C y cinco del nuevo líder, el Torrellano. El Jove Español de Sant Vicent fue el rival al que ganó por 2-0 en el Antonio Escuriet.

Iñaki Rodríguez alineó a Company; Luis Sancho, Enrique, Badal, Jefrie; Siscar, Misffut, Samper, Murillo; Joe y Lidón. Joe marcó el 1-0 al filo del descanso y Jefrie acabando el encuentro. Alzira y Castellonense se verán las caras este domingo a las 17 h. en Venècia al haber empezado la habitual resiembra del Suñer Picó.