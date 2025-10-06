La Unió alerta de más destríos si no se autorizan fitosanitarios para combatir las plagas del caqui

La Unió Llauradora ha alertado que el caqui "sufrirá cada vez más destríos importantes" si no se autorizan más productos fitosanitarios o materias activas para combatir las plagas que afectan al cultivo, como el cotonet, la mosca blanca o los trips y que aumentan los costes de producción.

Para la organización agraria, "es imprescindible que se faciliten autorizaciones excepcionales de materias activas que ayuden a gestionar las plagas y a reducir esos destríos". Al respecto, ha incidido en que cada año "hay menos herramientas para luchar contra ellas de forma eficaz mientras que otros países competidores en los mercados europeos sí disponen de ellas". Por ello, ha reclamado ante las autoridades comunitarias que exijan la reciprocidad con los países terceros en el uso de productos fitosanitarios. En este sentido, ha exigido un registro único de fitosanitarios entre los Estados miembro y que las autorizaciones excepcionales sean zonales cuando se trate de un mismo cultivo en la Unión Europea y que al ser un cultivo minoritario tenga una mayor agilidad en las autorizaciones excepcionales para el uso de materias activas. "Ante la falta de fitosanitarios efectivos, tendrían que concederse de forma ágil y rápida para evitar que cuando se hagan, ya no tenga sentido hacer el tratamiento. Paralelamente, habría que fomentar la lucha biológica, pero sin ser la solución única, por lo que se debería apostar por un modelo combinado que garantice la viabilidad del cultivo", ha destacado.

En este inicio de campaña de recolección se espera una cosecha normal y superior a las 300.000 toneladas, "lejos todavía de la media productiva, pero mucho mejor que las dos últimas campañas que tuvieron un gran descenso, sobre todo la más reciente por la fatídica dana". Ante esta situación, en un principio se permitirá abastecer, si no lo impide la meteorología, de manera adecuada a los principales mercados. A excepción de algunos daños localizados por el pedrisco, se han dado hasta la fecha buenas condiciones meteorológicas para el cultivo. La Unió ha asegurado, también, que las abundantes lluvias en primavera contribuyeron a que los árboles brotaran con vigor y sanos, lo que se traducirá en calibres grandes y de calidad que todavía serán mejores con las lluvias de la pasada semana.

La asociación ha recordado que el coste de explotación del cultivo es cada vez más elevado. Además, el manejo agronómico resulta cada vez más complejo por la fuerte presión de las plagas y la escasa disponibilidad de materias activas autorizadas. "Esto obliga a realizar una inversión considerable en la suelta de fauna útil dentro de la lucha biológica, que todavía no es suficientemente eficaz, y a combinarla con los pocos fitosanitarios que disponemos, que además cada vez resultan más caros. Ante las plagas se han de aumentar los tratamientos y supone un incremento desmesurado de nuestros costes productivos", ha señalado Carles Peris, secretario general de La Unió.

Otros problemas

A las plagas se añade el hecho de que las temperaturas prolongadamente altas de este verano, y que continúan, "han provocado estrés hídrico en el caqui, una adversidad que, además, no está actualmente cubierta en el sistema de seguros agrarios", por lo que La Unió va a solicitar que se contemple. En contraposición, las últimas lluvias han servido para mejorar el calibre de la fruta.

La Unió también ha exigido que el caqui no quede fuera de las futuras ayudas de la PAC y una mayor inversión en investigación de nuevas variedades que permitan alargar el calendario de recolección y suministro al mercado.

La superficie cultivada de caqui ha seguido una tendencia a la baja en las zonas productoras de la Comunitat Valenciana. Según sus datos, en los últimos 6 años ha descendido alrededor de un 20 %, pasando de 18.500 hectáreas a las 14.000 actuales. Pese a esta circunstancia, el responsable de La Unió se ha mostrado optimista: "El futuro del caqui depende directamente de que logremos controlar las plagas y garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Si esto se consigue, todavía hay recorrido para mantener e incluso ampliar su presencia”, asegura Peris, quien indica que “es una fruta muy apreciada en los mercados internacionales, que tiene futuro si logramos reducir las pérdidas por destrío debido a las plagas, diversificar mercados y fomentar un mayor consumo, lo que permitiría que el productor obtuviera mayores ingresos y el cultivo siguiera consolidándose".

Por último ha expuesto que, en estos momentos, la media de precios que se ofrecen a los productores ronda entre 0,50 y 0,65 € el kilo en campo, lo que significa unos 15 y 20 céntimos por encima de la media del año pasado por estas mismas fechas. "Los costes de producción nos han subido mucho por la proliferación de plagas, por lo que recibir menos de 60 céntimos no sería sostenible para el agricultor", afirma Carles Peris.