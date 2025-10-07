Alzira adelanta el concierto del 8 de octubre ante la previsión de lluvia

Todo listo para el concierto del 8 de octubre en Alzira. Las entradas anticipadas ya están a la venta y el interés por asistir a este macroconcierto, con cinco nombres en su cartel, cada vez se dispara más. Ante la previsión de lluvias, el ayuntamiento ha adelantado la cita.

Entre otras cosas porque la banda que encabeza el concierto del 8 de octubre en Alzira ha anunciado su disolución definitiva y, aunque aún quedan muchos meses para que den su último concierto, que servirá de despedida, nadie quiere perderse sus actuaciones ahora que todo el mundo sabe que ya tienen fecha de caducidad.

Quién actúa en el concierto del 8 de octubre en Alzira

El concierto del 8 de octubre en Alzira se ha convertido ya en una tradición. Se trata de un macroconcierto organizado con motivo de la festividad del Nou d'Octubre por parte del Ayuntamiento de Alzira. Es la décima edición de esta iniciativa, que ha recibido una amplia aceptación entre el sector más joven de la capital de la comarca de la Ribera Alta, y que diseña la Regidoria de Cultura.

El concierto del 8 de octubre comenzará a las 19:30 horas en el Recinto Ferial de Alzira con un plato principal muy esperado y querido. No en vano, se trata de una banda local, de Alzira, que cosecha gran éxito por donde actúa y que ya ha anunciado que en unos meses dirá adiós para que sus integrantes inicien una nueva etapa, algo que ha sacudido a sus miles de seguidores. Es la Fúmiga, que hace apenas unos días anunció que el 24 de octubre de 2026 ofrecerá su último concierto y que será en el Roig Arena.

Daniel Tortajada

Además de la Fúmiga, el concierto del 8 de octubre en Alzira contará también con las actuaciones de Figa Flawas Esther, Naina y Quinto.

Figa Flawas es un dueto formado por dos amigos de la infancia (semejante a lo que ocurre con la Fúmiga, cuyos integrantes se conocen de la escuela de música y son amigos desde siempre) que se dedican a hacer música urbana de carácter festivo y con un sonido muy fresco.

Esther, que también forma parte del cartel del concierto del 8 de octubre en Alzira, es una cantautora de Vinaròs que, desde hace un lustro, triunfa con su música.

Naina, una joven de Algemesí que ha triunfado en el festival Zebra, también estará presente en el concierto del 8 de octubre en Alzira y, además de su propio repertorio, también cantará con la Fúmiga, con la que comparte dos temas.

El último nombre del cartel es Quinto, que "se consolida como una de las nuevas apuestas de la música valenciana", según indica el Ayuntamiento de Alzira en un comunicado, y que aprovechará el concierto del 8 de octubre en la capital de la Ribera Alta para presentar su proyecto musical en solitario.

Cartel del concierto del 8 de octubre en Alzira. / Ajuntament d'Alzira

El concejal de Cultura en Alzira, Israel Pérez, insiste en que el concierto del 8 de octubre reitera "el compromiso del ayuntamiento con la música valenciana" a la hora de conmemorar el Nou d'Octubre. "Este año, como ya es tradicional, celebramos nuestra forma de ser, nuestras tradiciones y nuestra valencianía y ponemos en valor nuestra lengua con grupos como Figa Flawas, Esther, Naina, Quinto y, cómo no, con nuestro querida banda la Fúmiga".

El regidor "invita" asimismo a "participar activamente en el concierto" del 8 de octubre en Alzira "y en todas las actividades que ofreceremos desde el ayuntamiento para celebrar el día del pueblo valenciano".

Las entradas para el concierto del 8 de octubre en Alzira ya están a la venta en la plataforma Notikumi y en la taquilla del Gran Teatre de Alzira cada martes y jueves de 19.30 a 21.00 horas. El precio es de 12 euros en caso de que sea entrada anticipada y de 15 en taquilla el mismo día del concierto.