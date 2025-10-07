El Alzira FS busca el revulsivo de una grada joven para un derbi autonómico de necesidades

El Family Cash Alzira FS quiere que el sábado el Palau d’Esports sea una caldera en el derbi comunitario que se jugará a las 19,15 h. contra el Servigroup Peñíscola. Partido al que ambos equipos llegan separados por solo tres puntos. Mientras el Family no ha podido puntuar, el actual campeón de la liga regular, el Peñíscola, solo ha sumado tres puntos en cinco partidos. Para ganar a los castellonenses, los alzireños han querido acercar su equipo a los adolescentes ribereños que estudian en los institutos de Secundaria y Bachillerato de la capital de la Ribera Alta. Durante la mañana del martes han repartido más de 2.000 tíquets que aquellos jóvenes que no tengan abono pueden cambiar por una entrada en la tienda del club, las tardes del martes, miércoles y viernes de 17 a 20 h. También durante la mañana del miércoles de 10’30 a 13’30 h. La campaña lleva por título ‘L’ESO no és secundària’ “porque queremos que este sector de edad sea protagonista en nuestras gradas”, comentó el presidente Vicent Fontana.

El partido contra el conjunto del Baix Maestrat será retransmitido por la televisión autoómica À Punt (además de por su web), “pero queremos que los jugadores sientan el apoyo de toda la afición para lograr los primeros puntos”, prosiguió. Y es que el Family volvió a perder el sábado 6-3. Eso sí, contra el actual campeón de las dos últimas ligas, el Jimbee Cartagena. Aún así, los de Braulio empezaron ganando 0-2 con un golazo de tacón de Rubi, decretado el mejor de la jornada, y Yunii, pero los meloneros por medio de Mellado y dos goles de Gon Castejón remontaron.

Por cierto el valenciano ha sido llamado para jugar los próximos amistosos con la selección.

Al principio de la segunda parte Darrieer redujo diferencias (4-3), pero los cartageneros aprovecharon que los ribereños se cargaron de faltas y con un doble penalti volvieron a abrir diferencias hasta el 6-3 final. “En la segunda parte el parcial fue de 2-1 y las sensaciones fueron positivas. Jimbee es un rodillo muy bien trabajado al que es muy difícil ganar en su casa”, comentó Braulio Correal. “La mejoría es patente aunque hemos de estar atentos para no encajar tantos goles”, incidió.

Aunque el equipo no ha puntuado todavía, no cunde el pánico ya que el otro equipo que desciende, el Ribera Navarra que visitará el Palau dentro de tres jornadas, solo tiene dos puntos más, el Peñíscola e Inter tres y todo un Jaén y el Córdoba, cuatro.