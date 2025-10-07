Aparecen centenares de peces muertos en Sueca por la putrefacción de la paja del arroz

Centenares de peces han aparecido muertos durante los últimos días en las distintas acequias y canales del término municipal de Sueca. Los regantes han sido los encargados de dar la voz de alarma a las distintas administraciones tras observar que el número de lisas, lubinas y anguilas halladas sin vida durante estos días no ha dejado de aumentar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Ambiente, tras recibir estos avisos y llevar a cabo las investigaciones pertinentes, atribuyen la mortandad de peces a la putrefacción de la paja del arroz tras las intensas lluvias del pasado lunes 27 de septiembre. «Estamos en plena campaña del arroz, por lo que había mucha paja acumulada. Debido a las intensas lluvias no se pudo recoger y, por lo tanto, se ha terminado pudriendo al mojarse», señala el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea. Cabe recordar que, según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se acumularon 92 litros en menos de una hora.

El presidente añade: «El agua no ha podido circular como es debido y, por lo tanto, ha terminado contaminándose, lo que ha producido una bajada del oxígeno en el agua (anoxia)».

La CHJ reconoce que se trata de «una incidencia relacionada con la siega de la paja del arroz, que se ha visto arrastrada por las lluvias de la semana pasada». La situación ha provocado «anoxia en las acequias de Sueca, ya muy cerca del mar, y se concentra especialmente en torno a la gola del Rei». Fortea, por su parte, especifica que también hay una gran cantidad de peces muertos en la Gola del Perelló, ya que en esta zona se inició antes la siega del arroz.

La Conselleria de Medio Ambiente, por su parte, también ha recordado que la quema de la paja del arroz se inicia la próxima semana y, por lo tanto, hay mucha cantidad sin recoger todavía. La gran cantidad de lluvias, además, provocará que muchos de estos desechos no puedan ser quemados por el estado en el que se encuentran. Ante esta situación, la Generalitat ofrecerá este año la posibilidad de recoger y retirar los restos y la paja de arroz en las explotaciones agrarias como alternativa a la quema en la Albufera y otros espacios naturales que mantienen esta tradición en la Comunidad Valenciana.

Centenares de peces muertos en la Gola del Perelló, en una imagen de ayer. / Agustí Perales Iborra

El área que dirige Vicente Martínez Mus insiste en que las lluvias otoñales se han adelantado, lo cual ha generado una putrefacción de la paja, que se ha acumulado en algunas acequias y canales comportando que el oxígeno del agua disminuya y, por lo tanto, se produzca esta mortandad.

«Necesitamos más limpieza»

Fortea exige a las administraciones una mayor implicación para mantener limpio el entorno de l’Albufera y, así, evitar que el agua contaminada, que a su vez provoca la muerte de centenares de peces, circule por las acequias o canales hasta el mar.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca señala que «las lluvias y la falta de limpieza han incrementado la mortandad». No obstante, agradece el trabajo de las dos brigadas de la conselleria que están limpiando para evitar que se repitan situaciones similares.

Medio Ambiente reforzará la vigilancia del estado de las aguas en las zonas húmedas tras la siega del arroz y durante la inundación invernal. Concretamente, el área realizará monitoreos periódicos de las aguas que inundan los arrozales, tanto cualitativa como cuantitativamente, mediante imágenes de satélite.

También se realizarán controles sobre el terreno en las zonas más sensibles, con tomas intensivas de datos fisicoquímicos y biológicos para detectar posibles efectos de anoxia sobre la fauna acuática. A estas medidas se implantará un sistema de indicadores que permita observar y hacer seguimiento de posibles plagas y fisiopatías que pudieran producirse en las diferentes zonas.