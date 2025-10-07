Benifaió distingue a Josep Chaqués y al restaurante Juan XXIII con sus premios del Nou d'Octubre

La novena edición de los Premios Ciudad de Benifaió ya tiene galardonados. La Comisión Informativa de Régimen Interior celebrada el lunes, atendiendo a las bases del reglamento Especial de honores y Distinciones, proclamó a los ganadores de esta edición, de forma que las distinciones que han recaído en su mención de persona física en Josep Francesc Chaqués i Noverques y en cuanto al premio que destaca a una entidad, colectivo o empresa local en esta edición se premia al Restaurante Juan XXIII.

Josep Francesc Chaqués i Noverques es profesor que ha hecho de la enseñanza del valenciano uno de sus objetivos vitales. El año 1985, cuando era el director del colegio Trullàs de Benifaió, consiguió que se implantara la enseñanza en valenciano y se hiciera la “Primera Trobada” en 1986. Desde entonces ha hecho veinticinco encuentros en su comarca, como presidente de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera.

Es presidente fundador y miembro activo de Escola Valenciana Federació d’ Associacions per la Llengua. Como presidente de la Fundación “Sambori” ha trabajado desde el primer día en el premio literario escolar “Sambori” que ha llegado a todos los niveles educativos, desde los niños de infantil hasta las universidades.

Es además autor, coordinador y editor de más de 380 libros de texto y coordinador de las colecciones Aladelta y Albades de literatura infantil y juvenil en valenciano. Chaqués ha sido distinguido con varios galardones, entre ellos, el “Galardón Cultural de la Ribera” a la Coordinadora d’Escolesd’Ensenyament en Valencià de la Ribera, el “Miquelet d’honor” a la Fundación “Sambori” además de obtener “L’Abella d’Or” del Ayuntamiento de Montroy, por su participación y difusión de Feria Valenciana de la Miel.

En cuanto al premio que destaca a una entidad, colectivo o empresa local en esta edición se premia a la empresa familiar Restaurante Juan XXIII de Benifaió, regentada por los hermanos La Peña Moreno. Una amplia trayectoria en el mundo de la restauración desde hace más de 30 años, un trabajo constante que les ha hecho formar parte de la Guía Michelín 2025 en su apartado de “Big Gourmand” como restaurante de calidad que ofrece una excelente calidad precio en sus productos, fomentando la cocina tradicional con un cuidado al detalle de su materia prima. Una cocina tradicional con detalles actuales y de mercado, destacando tanto los pescados frescos como sus arroces: a banda, con bogavante o de alcachofas con puntillas.

El restaurante Juan XXIII será distinguido en la gala del Nou d'Octubre en Benifaió. / Levante-EMV

Juan XXIII de Benifaió no es la primera vez que aparece en esta sección del anuario francés, pero es un éxito notable por su relevancia local. La guía francesa destaca la evolución del espacio en este Restaurante de Benifaió, que de ser un simple bar ha pasado a contar con dos salones y una «carta» que evoluciona día a día. Además, el Restaurante Juan XXIII destaca por la participación en diversos concursos culinarios obteniendo varios premios entre ellos el de “Mejor Puchero” otorgado por el Ayuntamiento de L’Alcúdia en el concurso gastronómico el año 2024.

Entrega de Premios el 9 de octubre

Los galardonados recibirán su distinción en la jornada festiva del 9 de octubre tras finalizar los actos institucionales del homenaje a la Senyera que este año, por motivos de la climatología adversa prevista, tendrán lugar a partir de las 12:15 h en el centro cultural Enric Valor de Benifaió.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha destacado que con estos Premios “el ayuntamiento pretende reconocer el trabajo de colectivos y personas que en sus ámbitos de trabajo ejercen o han ejercido una labor muy importante en beneficio de la sociedad en general. Pensamos que desde el consistorio se ha de valorar y premiar este esfuerzo y de nuevo en esta edición se conceden estas distinciones muy merecidas a Josep Chaqués Noverques y al reconocido Restaurante Juan XXIII de Benifaió”. Ortiz ha felicitado a Josep Chaqués y a los dueños del Restaurante Juan XXIII informándoles que en la festividad del jueves 9 de octubre tendrán su reconocimiento oficial.