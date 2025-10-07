Así celebrará el 9 d'Octubre la Ribera (si la lluvia lo permite)

La Ribera se prepara para celebrar el 9 d'Octubre, día oficial de la Comunitat Valenciana, con una agenda repleta de actos en todos los municipios. Eso sí, su desarrollo o no dependerá de las condiciones climatológicas, pues ya se ha decretado el nivel amarillo de alerta por lluvias a partir de la tarde del miércoles, día 8.

Alzira ha programado una ambiciosa agenda con actividades culturales durante todo el mes para que la conmemoración del día de los valencianos sirva de preámbulo de la celebración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. Sin embargo, uno de los más destacados el ya tradicional concierto, previsto para el día 8, a partir de las 21:00 horas en el recinto ferial. La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto conforman el cartel. Ya se han vendido más de 8.000 entradas. El día 9, si la lluvia lo permite, tendrá lugar el acto institucional que contará con la participación del Grup de Danses d'Alzira y la Colla de Tabal i Dolçaina Les Raboses. Un taller de escudos y coronas con elementos reciclados y el Sopar Estellés complementan las actividades el viernes, mientras que el sábado se presenta la obra de teatro familiar 'Alícia al país de les portes de colors'.

En Sueca, la jornada del 9 d'Octubre comenzará con el desfile cívico desde la plaza del Ayuntamiento hasta el paseo de l'Estació, donde se realizará una ofrenda floral a Bernat i Baldoví y al Maestro Serrano. Tras ello, se regresará a la plaza del Ayuntamiento y se avanzará hasta el Espai Joan Fuster, donde actuarán el Grup de Danses l'Almogàver y la Muixeranga de Sueca, tras la lectura del Correllengua. Tras la pertinente ofrenda floral y los palramentos, la bajada del Penó de la Conquesta cerrará el acto.

Cullera confiaba en albergar un gran mercado medieval, aunque el ayuntamiento ya ha anunciado que se aplazará. Se celebrará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. En paralelo, el Mareny de Sant Llorenç celebra sus fiestas.

En Algemesí se ha previsto celebrar una cena popular en la calle para el miércoles, mientras que para el jueves una despertà abrirá el día de los valencianos. La basílica de Sant Jaume acogerá una misa por los difuntos, mientras que las atracciones infantiles y la actuación del grupo Algadins y la Rondalla Adesiara Fandanguers amenizarán la mañana hasta la procesión cívica (12:30 horas). Una mascletà, una comida popular y talleres infantiles completan la agenda.

Carcaixent, por su parte, celebra estos días sus fiestas patronales. Aunque también se han programado los actos correspondientes para conmemorar el 9 d'Octubre, si la lluvia lo permite. La jornada arranca con el trofeo de pesca, sigue con el paseo en bicicleta al Hort de Soriano y continúa con el torneo memorial Eduardo Rubio de ajedrez. La procesión cívica, prevista a las 11:30 horas, contará con los bailes de Les Folies.

En Alberic, el miércoles 8 de octubre, a partir de las 20:30 horas, el grupo de danzas de la Falla El Corral ofrecerá un repertorio de bailes en la Glorieta. La jornada del día 9 comenzará con la apertura de la feria dedicada a Jaume I, mientras que a las doce se entregarán los premios que distinguen a vecinos y entidades de la ciudad. Este año, se reconoce la labor de: Julián Miralles, Mª Amparo Giménez, Xavier Torres y los Juniors Santa Bárbara. Joaquín Fabra, responsable del Forn de Ximo, recibirá el distintivo de la Mona d’Or en reconocimiento por su dedicación.

Como sucede en Cullera, el festival Nòdul, que organizan Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Cotes, Sellent y Sumacàrcer también ha anunciado ya su aplazamiento y se trasladará hasta el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre. Contará con una decena de espectáculos de música y artes escénicas que incluyen la participación, entre otros, de las gallegas Caamaño & Ameixeiras, los catalanes Remei de Ca la Fresca y Paco Pecado o la portuguesa Ana Lua Caiano.