Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2025 arranquen amb la presentació dels finalistes del Premi Didín Puig i les Jornades Culturals
Un total de 275 originals s'han presentant a les diferents modalitats dels premis
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira, organitzats per l’Ajuntament d’Alzira i Bromera, han donat el tret d’eixida a una nova edició amb presentació dels nominats al II Premi Didín Puig a la trajectòria cultural i social, així com de les activitats que conformaran les tradicionals Jornades Culturals.
El Premi Didín Puig, patrocinat per Caixa Popular, reconeix la trajectòria cultural i social de persones i entitats compromeses amb la nostra societat i el patrocinarà Caixa Popular per segon any consecutiu. El guardó pretén reforçar la vinculació entre la cultura valenciana i la ciutadania, i reconéixer aquelles persones i entitats que han marcat una diferència en l’àmbit cultural i social.
Enguany, els finalistes són Joan Francesc Mira, pel seu paper fonamental com a intel·lectual i escriptor referent en la cultura valenciana contemporània; la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, com a reconeixement col·lectiu a la solidaritat i el compromís ciutadà davant la dana del passat 29 d’octubre, i Horta Teatre, per la seua dilatada trajectòria en la promoció del teatre valencià i la formació cultural.
Tal com ja es va fer l’any passat, el guardó es decidirà mitjançant votació popular, oberta a tota la ciutadania del 7 d’octubre al 7 de novembre, a través del web dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. Les candidatures han sigut proposades per Caixa Popular, l’Ajuntament d’Alzira i Edicions Bromera, amb la voluntat d’oferir una selecció representativa i plural del teixit cultural valencià.
«Ens sentim orgullosos de participar per segon any consecutiu en un guardó que contribueix a la participació de les persones i a la creació d’una cultura viva i transformadora», ha assegurat la directora de Caixa Popular, Inma Miravalles.
El premi es lliurarà la nit del 7 de novembre durant la gala dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que se celebrarà al Gran Teatre d’Alzira, en una vetlada que tornarà a reunir el món de les lletres, la cultura i la societat valenciana.
Una nova edició de les Jornades Culturals per a celebrar l’Any Maria Beneyto
La roda de premsa també ha servit per a presentar el programa de les Jornades Culturals i Literàries, que cada any acompanyen els Premis Literaris i que tindran lloc al llarg d’octubre i començament de novembre.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat que aquestes jornades «s’han convertit en una oportunitat per a obrir espais de pensament crític, d’encontre intergeneracional i de reflexió al voltant de la literatura i per a conéixer la nostra identitat compartida com a poble».
El programa d’enguany combina activitats literàries, divulgatives i lúdiques, amb xarrades, exposicions, tallers i espectacles dirigits a tots els públics. Entre les propostes més destacades, es troba la presentació del llibre 29-O. Les hores del caos, amb la participació de Ferran Torrent; la conferència de Mar Romera «Educació emocional i emocionant: contes i llegendes, el gran recurs»; el pòdcast en directe i presentació de La Fúmiga. Havia de passar; la xarrada per a instituts «El valencià i els joves», amb Cabrafotuda; la xarrada de David Bueno «L’art de ser humans: per què les arts enriqueixen la nostra vida i la nostra ment», i el recital poètic de Maria Beneyto, entre altres.
Les Jornades culminaran amb la gala dels Premis Literaris, en la qual es donaran a conéixer els guanyadors i les guanyadores de les diferents categories, així com del Premi Didín Puig.
«Estes jornades són una oportunitat única per a posar la cultura al centre de la vida dels alzirenys i alzirenyes, per a obrir espais de diàleg i per a fomentar el pensament crític i la creativitat», ha declarat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.
Una vetlada carregada d’emocions i sorpreses
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira enceten una nova edició que reivindica el protagonisme de la ciutat que els acull. En aquesta línia, per primera vegada, la gala de lliurament del Premis Literaris Ciutat d’Alzira es trasllada al cor de la ciutat, el Gran Teatre. La nit serà conduïda per la presentadora i còmica Maria Juan i gaudirà de les actuacions de Versonautas, Germans Penalba, Esther, Naina i Alba Blanco. Choriza May s’encarregarà del show posterior a la gala amb una actuació humorística i musical.
Tal com ha explicat el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, Israel Pérez, «la programació d’enguany ha estat dissenyada amb la voluntat d’arribar a tot el món, des de l’alumnat dels centres educatius fins a la gent gran».
La vetlada continuarà amb el tradicional sopar que, des de l’any passat, es trasllada al Cercle Alzireny-La Gallera. Cal recordar que el 2024 aquesta segona part festiva es va suspendre a causa de la dana i que la gala es va convertir en un esdeveniment solidari que va recaptar, incloent la donació de la dotació del Premi Europeu de Divulgació Científica, més de 15.000 euros.
«Encara que els esdeveniments de l’any passat a causa de la dana van ser complicats, Bromera reafirma el seu compromís amb la cultura en aquesta nova edició», ha assegurat l’editora de Bromera Susana Lliberós.
Originals presentats en 2025
Enguany les obres presentades en totes les categories han augmentat i la xifra total d’originals rebuts ascendeix a 275 originals. El 36é Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira (dotat amb 16.000 €) ha comptat amb la participació d’un total de 64 manuscrits. D’altra banda, al Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel, dotat amb 16.000 €, han participat 17 textos originals.
Un total de 25 manuscrits s’han presentat al 29é Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre (dotat amb 3.000 €); 14 textos originals al 26é Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta (dotat amb 8.000 €); 66 manuscrits al 19é Premi de Poesia Ibn Hafaja (dotat amb 5.000 €); 43 manuscrits al 19é Premi de Teatre Palanca i Roca (dotat amb 6.000 €), i el 9é Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, dotat amb 6.000 €, ha rebut 26 manuscrits. D’altra banda, el 30é Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 €, ha obtingut una participació de 20 manuscrits.
Com cada any, a banda de la dotació econòmica, Bromera publicarà l’original guanyador de cada una de les modalitats en les seues col·leccions.
40 anys de Bromera
L’Ajuntament d’Alzira i Edicions Bromera no han volgut deixar passar l’oportunitat de celebrar els 40 anys de trajectòria editorial d’un projecte cultural nascut a Alzira i que esdevé tot un referent de la literatura en valencià. Amb més de 5.000 títols publicats, Bromera compta amb un catàleg que abraça tots els gèneres literaris i es dedica també a la creació de materials curriculars per a l’escola valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
- La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
- Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones