Las Fallas de Cullera destapan sus cartas

Cullera ha dado el pistoletazo de salida al nuevo ejercicio fallero con la presentación oficial de los bocetos de los monumentos que las dieciséis comisiones de la ciudad plantarán el próximo mes de marzo. La principal novedad es la inclusión de La Bega en la Sección Especial de las fallas grandes, por lo que competirá con Sant Antoni, Passeig, Raval Sant Agustí y Taüt. Hasta ahora, la Bega solo participaba en la máxima sección en la categoría infantil, pero ahora las cinco comisiones competirán con sus fallas grandes e infantiles en la máxima categoría. El acto, organizado por la Junta Local Fallera de Cullera, sirvió para mostrar las líneas artísticas y temáticas de unas Fallas 2026 que prometen conjugar tradición, sátira y vanguardia.

La Bega ha encargado su falla grande al artista de Carcaixent Juane Cortell, con la marca Taller de Tamany, mientras que el artista alzireño Borja Lorente plantará su monumento infanitl. El artista de Cullera Erik Martínez se hace cargo de la falla grnade de Sant Antoni, que ha encargado su monumento infantil a Cromatiq Studis; Passeig ha encargado este año sus fallas a Noel Hervás y los hermanos Moya; Toni Pérez se hará cargo de la falla grande de El Raval, minetra que Cristina Camacho ha asumido la infantil, mientras que del taller de Llongo saldrá la falla de la comisión Taüt, que ha encargado su monumento infantil a Gonzalo Rojas.

La cita, celebrada en un ambiente de hermandad y expectación, contó con la presencia del alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el concejal delegado de Fallas, Javier Cerverón; y el presidente de la Junta Local Fallera, José Luis Renart, además de los presidentes y falleras mayores de las distintas comisiones, así como representantes tanto de los cuadros de honor grandes como infantiles.

Un momento de la presentación de bocetos. / Levante-EMV

Durante el acto se presentaron los bocetos de los monumentos grandes e infantiles, obras de reconocidos artistas falleros que dieron a conocer las ideas y críticas que inspirarán sus creaciones. Cada comisión mostró su propuesta para las próximas fiestas josefinas, en una edición que volverá a llenar de color, ingenio y sátira las calles de Cullera.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega de réplicas en miniatura a los artistas ganadores de las distintas secciones y a los creadores de los ‘ninots indultats’ de las Fallas de 2025, un gesto con el que la Junta Local Fallera quiso reconocer el talento y la dedicación de los profesionales que dan forma al arte efímero por excelencia.

El presidente de la JLFC, José Luis Renart, destacó “el esfuerzo y la pasión de cada comisión por mantener viva la esencia de las Fallas, con una mirada al futuro pero sin perder las raíces”. Por su parte, el alcalde, Jordi Mayor, subrayó “el peso cultural y turístico que las Fallas tienen para Cullera, motor de convivencia y orgullo local”.

Homenaje a los artistas premiados en las pasadas fiestas. / Levante-EMV

Con la presentación de los bocetos, Cullera abre oficialmente el camino hacia las Fallas de 2026, una edición que promete reafirmar el alto nivel artístico y participativo que caracteriza a la ciudad. A partir de ahora, las comisiones trabajarán en los talleres para convertir en realidad las ideas que, dentro de pocos meses, cobrarán vida en las calles con la magia del fuego y la tradición.

El acto reunió a artistas, representantes municipales y a las falleras mayores de Cullera, en un ambiente cargado de emoción y expectación.