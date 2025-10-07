Tudela: «Necesitamos obras hidráulicas que protejan a todos del agua»

El presidente de la Associació Empresarial d’Alzira y representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Raúl Tudela, aprovechó su participación en el Foro Más que Empresas de la Ribera para incluir en el debate algunas de las reivindicaciones históricas de la patronal alzireña, como la necesidad de contar con un acceso directo a la AP-7 o de proteger los polígonos industriales de las inundaciones. El agua volvió a causar estragos durante la tromba que descargó con fuerza el 29 de septiembre en la comarca.

La conexión de la capital de la Ribera Alta con uno de los principales ejes viarios de la Comunitat Valenciana figura entre las reivindicaciones del sector industrial desde hace décadas. Sin embargo, todavía no se ha materializado. A pesar de que, en palabras de Tudela, «tener buenas infraestructuras para estar conectado con el mundo es primordial». También recordó que episodios como el de la inundación del pasado año y como las lluvias torrenciales del lunes ponen el foco en la necesidad de «abordar obras hidráulicas que protejan a todos». El inacabado polígono de la carretera de Albalat, uno de los principales polos industriales de Alzira, y el propio vial que le da nombre figuran siempre entre los damnificados ante un episodio de precipitaciones intensas. De igual modo, apostó por la implantación de mayor tecnología en las áreas empresariales, algo que resultará más sencillo en la ciudad tras la constitución de las dos primeras Entidades de Gestión y Modernización.

Además, Tudela puso especial énfasis en la «cada vez más excesiva burocracia» a la que se enfrentan las empresas. «Cumplir todas las normas es complicadísimo», aseguró, para añadir a continuación: «Uno de los problemas que nos encontramos es que la Unión Europea ha establecido un sistema tan garantista que protege demasiado a las instituciones y hace que el propio sistema se bloquee. La legislación es muy vertical, debe bajar al suelo y ver la realidad. Si los cambios nos llegan desde tan arriba, resulta complicado aplicar soluciones. Estas deben abordarse desde el terreno, desde conocer a las personas y saber sus necesidades. Se necesita de un mayor diálogo», manifestó el líder de la patronal alzireña. En la misma línea, defendió una mayor y más accesible financiación: «Las empresas pequeñas que buscan subvenciones para desarrollar sus proyectos se embarcan en una auténtica odisea», reivindicó.

Otro de los aspectos abordados fue un dilema que, como el de las infraestructuras, es objeto de debate desde hace años: la falta de mano de obra cualificada. Tudela insistió en que Alzira y la comarcan necesitan nuevos convenios de colaboración con universidades y centros de formación. «No tenemos gente de oficios, hay empresas que, por ejemplo, buscan conductores en Sudamérica porque aquí no encuentran», ejemplificó. En diversas ocasiones, ha manifestado la voluntad de contratación que existe en muchas empresas de la ciudad y en la dificultad de encontrar trabajadores que se adapten a los puestos demandados. Además, «retener talento cuesta muchísimo, es una locura». «Necesitamos políticas para retener talento, porque algunas normas no lo facilitan», apostilló.

Tudela, recientemente reelegido presidente de la Associació Empresarial d’Alzira por un tercer mandato, lanzó un último mensaje a empresarios y emprendedores: «No nos conformemos y caigamos en el ‘las cosas son así y nada podemos hacer’. Al contrario, tenemos que reivindicar aquello que consideramos justo», sentenció.