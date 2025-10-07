Una inyección de aguas del Xúquer busca frenar la mortandad de peces en Sueca

La Conselleria de Medio Ambiente ha anunciado que inyectará más agua del Xúquer a los canales y acequias del término municipal de Sueca para evitar que se produzcan más muertes de peces por falta de oxígeno. Durante este fin de semana han aparecido centenares de especies acuáticas sin vida en varios puntos del municipio, que han puesto en alerta a regantes y administraciones.

Con el fin de revertir la situación, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un dispositivo, que ha sido consensuado con los regantes afectados, tras detectar la presencia de centenares de lisas, lubinas y anguilas sin vida en las distintas acequias por, como informó Levante-EMV, la putrefacción de la paja de arroz tras las intensas lluvias del pasado lunes 27 de septiembre.

Los regantes de la localidad fueron los encargados de dar la voz de alarma a las distintas administraciones tras observar que el número de peces muertos no dejaba de crecer.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea, alertaba que se ha producido una gran acumulación de paja con motivo de la campaña del arroz, que todavía no ha podido ser retirada y, por consiguiente, "terminó pudriéndose al mojarse". «El agua no ha podido circular como es debido y, por lo tanto, ha terminado contaminándose, lo que ha producido una bajada del oxígeno en el agua (anoxia)», especificaba. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Ambiente atribuían esta elevada mortandad a la putrefacción de la paja del arroz, que había comportado que los animales se quedaran sin oxígeno.

Extenso seguimiento

La Generalitat Valenciana está llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de este episodio de anoxia y trabaja en la retirada de estas especies, que se concentran en la zona sur de l'Albufera, especialmente en la Gola del Rei y la Gola del Perelló, ya que fue el espacio en el que se acumularon más precipitaciones. Según la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell de Sueca, donde se acumularon 92 litros en menos de una hora.

Cuatro brigadas trabajan durante las últimas horas en la extracción de peces de los canales y acequias del término municipal y, además, están llevando a cabo varias tareas de monitorización en diferentes puntos para realizar una radiografía completa del estado del Parque Natural y tomar las decisiones pertinentes. El área, por otra parte, también realizará monitoreos periódicos de las aguas que inundan los arrozales, tanto cualitativa como cuantitativamente, mediante imágenes de satélite.

Algunos de los peces hallados en la Gola del Perelló, en una imagen de ayer. / Agustí Perales Iborra

El área que dirige Vicente Martínez Mus ha recordado que la quema de la paja se iniciará la semana que viene. No obstante, muchos arroceros no podrán retirar los deshechos, que todavía se encuentra mojados, por lo que la Generalitat ha activado otras alternativas.

Medio Ambiente ofrece este año la posibilidad de recoger y retirar los restos y la paja de arroz en las explotaciones agrarias como alternativa a la quema en la Albufera y otros espacios naturales que mantienen esta tradición en la Comunidad Valenciana.