El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor

La apertura del primer centro de acogida de animales gestionado por el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor abre una nueva etapa en la gestión de los animales abandonados en los 61 municipios adheridos a este servicio. Este primera albergue se ubica en Tavernes de la Valldigna, tiene capacidad para más de cien perros y otros cien gatos, y ha supuesto una inversión de 1.475.000 euros. La instalación se complementará en los próximos meses con un segundo centro de acogida en l’Alcúdia, de forma que ambos se repartirán a los usuarios en base a criterios de proximidad.

La inauguración este martes del primer refugio de animales cumple una aspiración que empezó a gestarse hace una década cuando algunos ayuntamientos reclamaron a la Mancomunitat de la Ribera Alta cambios en el servicio de recogida de animales abandonados para mejorar el trato a las mascotas y, sobre todo, que se evitara en lo posible el sacrificio de animales.

El proyecto fue asumido por el Consorcio de la Ribera, que agrupa a las dos grandes mancomunidades de la comarca, y fue ganando adeptos fuera incluso de las fronteras comarcales con la adhesión de municipios de la Safor. Si bien en este proceso la Mancomunitat llegó a cambiar de empresa concesionaria y cedió el servicio de recogida y custodia a una protectora, el proyecto de gestionar directamente el servicio a través de la construcción de albergues propios siguió adelante y este martes ha visto formalmente la luz con la apertura del primer refugio, el ubicado en Tavernes, que está preparado para entrar en servicio a pleno rendimiento a partir de mañana miércoles.

El presidente del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín, ha destacado que el proyecto empieza a caminar después de casi una década de trabajo constante y ha explicado su funcionamiento: “Este servicio de recogida y acogida, que hasta ahora prestábamos las tres mancomunidades y que a partir de ahora asume el Consorcio de la Ribera, va más allá de la simple custodia de los animales. Incluye la formación del personal, el desarrollo de campañas de sensibilización a la ciudadanía y el fomento del voluntariado, unas líneas de trabajo que se irán desplegando progresivamente”, señala Mur.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, por su parte, ha manifestado el compromiso de la institución en dar un trato digno a los animales y el reto de que su estancia en el albergue sea temporal: “El propósito de este centro es claro: acoger temporalmente animales abandonados con el objetivo de que sean adoptados lo más pronto posible, siempre pensando en su bienestar. Lo que hoy inauguramos -ha señalado – va más allá de una instalación física. Representa el compromiso colectivo con el bienestar animal, con la responsabilidad compartida y con los valores de empatía y solidaridad que nos definen como sociedad. Cada perro y cada gato que entre por esa puerta lleva detrás una historia y nuestra tarea será ayudarles a escribir una nueva, plena de dignidad y afecto”, ha incidido Momparler.

El centro de Tavernes tiene capacidad para más de cien perros y un centenar de gatos. Las plazas están distribuidas en diferentes módulos adaptados a las condiciones y necesidades de cada animal y el recinto dispone de patios comunes. El edificio cuenta con una sala de consulta veterinaria y salas destinadas a la formación y a las reuniones. También dispone de un área con almacenes para guarar la comida, mantas y otros objetivos y una habitación equipada para el baño de los animales.

El presidente de la Mancomunitat de la Safor, Voro Femenia, ha lamentado la falta de apoyo de instituciones superiores a este proyecto que, como ha destacado, ha sido asumido "exclusivamente" por los ayuntamientos. "Hemos buscado el apoyo económico tanto de la diputación como de la Generalitat pero, como pasa a menudo, las instituciones superiores ponen las normas y las leyes, pero no ponen el dinero", ha señalado, mientras defendía que se trata un proyecto "importante merecedor de apoyo de la diputación y la Generalitat, sobre todo, con su valor simbólico" al ser fruto de la colaboración de tres comarcas en favor del bienestar animal.

El Centre d’Acollida d’Animals está ubicado en un solar cedido por el Ayuntamiento de Tavenres de 3.035 metros cuadrados, en el polígono El Golfo. La inauguración de estas instalacoines representa el primer paso de un proyecto más ambicioso, que seguirá con la entrada en funcionamiento del refugio de l’Alcúdia, actualmente en construcción con un presupuesto de 1.475.000 euros. Se ubica en unsolar de 4.053 metros cuadrados de titularidad municipal, ubicado en el polígono 6, sector S-15. Está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2026.

Los municipios adheridos al servicio son Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Castelló, Cotes, l’Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer y Tous, en la Ribera Alta. Albalat de la Ribera, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer y Riola, en la Ribera Baixa, mientras que por parte de la Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Tavernes de la Valldigna y Vilallonga.