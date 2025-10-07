"El sector público toma decisiones muy alejadas de lo que necesita el privado"

La directora General de GAIN (Gestión de Áreas Industriales) Romina Moya fue muy clara desde el comienzo de su participación en el I Foro Más que Empresas de la Ribera en lo que respecta a la convivencia entre la administración pública y las empresas privadas: «la parte privada, la sociedad civil está cada vez más preparada y es más exigente porque entre otras cosas, está más informada y avanza muy rápido. Sin embargo la parte pública no está a ese ritmo», explico Moya haciendo hincapié en que «muchas veces se toman decisiones muy alejadas de lo que necesitan las empresas, los trabajadores e incluso los ciudadanos».

¿Cuál es la solución? «Esto que estamos haciendo hoy, sentarnos y hablar, pero de forma continuada», concluyó. Porque más allá de que exista la colaboración entre el sector público y privada, esta debe ser «eficiente».

Para lograr ese uso eficiente de los recursos públicos «que aunque sean de la administración, los aportamos las empresas y los ciudadanos», Moya invita a reflexionar sobre tres puntos: qué estamos haciendo por inercia y debemos dejar de hacer que no aporta nada; qué tenemos que hacer que no hacemos para mejorar esta relación público-privada y por último, de lo que hacemos, qué hay que mejorar.

La eficiencia para la directora General de GAIN consiste, entre otros aspectos, en que los recursos públicos, como puede ser la formación, lleguen «hasta las personas que tienen que aplicarlo».

Moya ha tenido una grata experiencia en este sentido, su empresa sí ha recibido ayudas para la contratación de gente joven, en las subvenciones destinadas a áreas industriales y se ha sentido respaldada por la administración local.

Sin embargo, quiso reivindicar que hay aspectos en los que se necesita un mayor apoyo por parte de las administraciones nacionales. Y el ejemplo que aportó fue el de la alerta roja decretada el pasado 29 de septiembre. «Las responsabilidad no debe recaer solo en las compañías» explicó haciendo referencia a que si es imperante parar la producción por estos avisos, debería haber alguna forma de dar soporte a las empresas ante las pérdidas ocasionadas.