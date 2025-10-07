Un total de 275 originales compiten en los premios literarios de Alzira

Un total de 275 originales competirán en las diferentes modalidades de los «Premis Literaris Ciutat d’Alzira», entre los que destacan los 64 manuscritos que optan al premio de novela, dotado con 16.000 euros, según desvelaron ayer el Ayuntamiento de Alzira y la editorial Bromera, al presentar las jornadas culturales que preceden a la gala literaria y a los finalistas del Premi Didín Puig, que se decidirá por votación popular entre una terna propuesta por el ayuntamiento, Bromera y Caixa Popular, como entidad patrocinadora.

Los finalistas son Joan Francesc Mira, por su papel fundamental como intelectual y escritor de referencia en la cultura valenciana contemporánea; la Plataforma del Voluntariatat de la Comunitat Valenciana, como reconocimento colectivo a la solidaridad y el compromiso ciudadano tras la dana, y Horta Teatre, por su dilatada trayectoria en la promoción del teatro valenciano y la formación cultural.

El ganador se decidirá mediante uan votación popular que se abrió ayer a la ciudadanía. Los interesados podrán votar hasta el 7 de octubre.

El premio se entregará el 7 de noviembre por la noche, en la gala que se celebrará en el Gran Teatro de Alzira.

Jornadas culturales

Previamente, a partir del 21 de octubre, se celebrarán las jornadas culturales y literarias que cada año se organizan con motivo de los premios y que este año se suman al «Any Maria Beneyto». El concejal de Cultura, Israel Pérez, destacó que estas jornadas «se han convertido en una oportunidad para abrir espacios de pensamiento crítico, de encuentro intergeneracional y de reflexión alrededor de la literatura y para conocer nuestra identidad compartida como pueblo».

Por lo que respecta a las obras presentadas a los premios, 17 originales optan al Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel, dotado con 16.000 euros; 25 se han presentado al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, dotado con 3.000 €; 14 al premio de ensayo Mancomunitat Ribera Alta, dotado con 8.000 €; 66 al premio de poesía Ibn Hafaja dotado con 5.000 €; 43 al premio de teatro Palanca i Roca (6.000 €) y 26 al Premi Internacional Enric Solves d’Àlbum Il·lustrat (6.000 euros). Por otra parte, 20 manuscritos optan al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotado con 12.000 euros.