"Vi a un hombre atrapado que pedía ayuda entre el humo y golpeé la reja para romperla y que pudiera salir"

La rápida intervención de un vecino evitó una tragedia en Cullera tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Sant Andreu, en el barrio del Raval de Sant Agustí, como adelantó Levante-EMV en su edición digital. El fuego, que se originó en el interior de una casa okupada, provocó una densa humareda que alertó a los residentes de la zona durante la tarde del domingo.

Según ha podido saber este periódico, un vecino y su esposa fueron los primeros en percatarse de la presencia de humo. “Vimos salir humo y, al acercarnos por la calle, vimos a un hombre pidiendo ayuda con los brazos a través de la reja”, relató este testigo, que responde a las iniciales D.V.R., de 34 años.

Ante la situación de emergencia, el vecino no dudó en actuar. “Cogí un objeto contundente que llevaba en el coche y empecé a golpear la reja para poder romperla”, explicó. Tras varios intentos, logró forzar la estructura lo suficiente como para que el afectado pudiera empujarla con una patada y salir al exterior.

Mientras tanto, el fuego seguía propagándose por la vivienda. El mismo vecino que realizó el salvamento utilizó un extintor que llevaba en su coche para intentar frenar las llamas desde la puerta, aunque el interior ya se encontraba lleno de humo y el fuego había alcanzado una de las habitaciones.

Gracias a su intervención, el hombre que se encontraba atrapado pudo salir con vida y fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar, presentando síntomas de intoxicación por humo.

Fueron muchos los vecinos de la zona conocida como la plaza Alboraya que se personaron en el lugar de los hechos intentando ayudar a sofocar el fuego.

Hasta allí también se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València, que lograron extinguir el incendio y ventilar la vivienda afectada. La Policía Local y la Guardia Civil también acudieron a la zona para garantizar la seguridad y colaborar en la atención al herido. Fueron los policías locales quienes en primer lugar, tras la acción de este vecino, intentaron apagar el fuego.

Fuentes municipales destacaron la valentía del vecino que, “sin pensarlo dos veces, arriesgó su integridad para salvar la vida de otra persona”.

El incidente ha reavivado la preocupación vecinal por el estado de algunas viviendas okupadas en el casco antiguo de Cullera, desde el centro de la ciudad hastae l Rraval de Sant Agustí, donde los vecinos reclaman más vigilancia preventiva.