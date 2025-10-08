Así afectará la nueva dana a la Ribera: Se prevén acumulados de más de 120 litros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves el aviso naranja por lluvias y tormentas con la llegada de la primera dana de la temporada, bautizada como Alice.

Los avisos advierten de la posible caída de muchos litros de agua en muy poco tiempo, además de acumulados muy importantes, como más de 60 litros por metro cuadradado en una hora o más de 140 litros en doce horas.

La Ribera se ha blindado ante la llegada de fuertes precipitaciones, que podrían afectar a la comarca, y especialmente algunos municipios. Los consistorios habilitan nuevas zonas de aparcamiento, cierran parques, jardines y espacios municipales y piden a la ciudadanía que no circule cerca de ríos y barrancos.

Además, los ayuntamientos, para garantizar la seguridad de sus vecinos, han decidido posponer su programación para este 9 d'Octubre y reprogramarla para otras fechas en las que lo permita la meteorología. Sólo Alzira y Benifaió mantienen algunos actos en lugares cerrados.

AEMET ha activado para este jueves la alerta naranja, aunque se prevé que las precipitaciones se prolonguen, al menos, durante el fin de semana. No obstante, las lluvias no caerán con la misma intensidad en todos los puntos del territorio.

El modelo ICON muestra durante las últimas horas la posibilidad de que se puedan acumular hasta 200 litros en la zona entre Cullera y Gandia durante estos días, aunque otros modelos barajan que los acumulados se sitúen en torno a los 120 litros.

Cullera y Sueca ya sufrieron las consecuencias del último temporal. Las calles de Sueca se llenaron de agua en cuestión de minutos. Según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron durante el temporal hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se acumularon 92 litros en menos de una hora.

Precipitaciones según el modelo ICON. / Levante-EMV

En Les Palmeres, otro de los puntos afectados por las fuertes lluvias del pasado 29 de septiembre, llegaron a caer 50 litros en 25 minutos. Las precipitaciones han provocado averías eléctricas en varios puntos de la localidad e, incluso, se formó una manga marina en el Mareny de Sueca.

Decenas de litros, por su parte, provocaron embalsamientos en muchas calles de Cullera. Una de las imágenes más impactantes se produjo en los alrededores de la calle Valencia de la localidad, donde se contabilizaron grandes cantidades de agua, procedentes de la montaña, que arrastraron vehículos y piedras hasta las zonas más bajas de la localidad.

Los vecinos del Mareny de Barraquetes presenciaron un reventón húmedo que dejó rachas de viento de hasta 113 kilómetros por hora.