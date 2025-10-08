Alzira implica al sector agrícola y empresarial para reclamar motas de protección contra riadas

El concejal de Agricultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, ha recabado el respaldo del sector agrícola y de la asociación empresarial para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “medidas urgentes” contra inundaciones y, en particular, “la ampliación de las motas de protección en la zona de la Carretera de Albalat y del polígono industrial, áreas especialmente vulnerables ante posibles crecidas”. El edil solicita una reunión inmediata con la CHJ para “reclamar la inclusión de Alzira en el programa de densas hidráulicas del Magro y del Júcar, antes de que sea demasiado tarde”.

El edil ya había manifestado abiertamente que las motas que se están construyendo o se han proyectado para proteger del Magro los municipios de l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí “condenan a Alzira a una inundación segura” al canalizar los caudales aguas abajo al eliminar zonas de sacrificio. Las explicaciones ofrecidas por la CHJ que niegan que estos diques de defensa vayan a perjudicar a la capital de la Ribera Alta no han convencido al también portavoz de UCIN, que el lunes reunió a representantes del sector agrícola local (el presidente de la cooperativa y el de AVA, entre otros) y de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) para alzar la voz ante lo que consideran “una discriminación flagrante por parte de la CHJ”.

Las demandas que plantean parten de los daños ocasionados por la crecida del Magro el pasado 29 de octubre en el término municipal de Alzira y la necesidad de aprovechar las inversiones que se están realizando tras la dana para mejorar la seguridad frente a inundaciones.

“Nos están rodeando con muros y motas por todas partes y el agua tiene que salir por algún sitio. Si no se protege Alzira, lo que están haciendo es dirigir la riada directamente hacia nosotros”, ha incidido el edil.

Los representantes del sector agrícola fueron especialmente duros en sus intervenciones durante la reunión, al recordar que una sola inundación puede arrasar cosechas enteras y arruinar a decenas de familias, señalan fuentes municipales, que indican que los empresarios alertaron del peligro que corren cientos de puestos de trabajo y millones de euros en inversiones “si el polígono Carretera de Albalat y otras zonas industriales quedan desprotegidas”.

El ayuntamiento, empresarios y agricultores reclaman que la CHJ “rectifique” su planificación de infraestructuras hidráulicas e incluya a Alzira en las próximas fases de su plan de inversiones. “La reunión que solicitamos debe servir para obtener un compromiso claro, con fechas, actuaciones y presupuesto concreto”, señalan los participantes en esta reunión.

El Ayuntamiento de Alzira ha reclamado en las alegaciones del nuevo plan frente a inundaciones desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Júcar enlazar el malecón de protección con la mota que preserva la margen derecha del Xúquer con Algemesí. El objetivo de este proyecto es proteger el municipio de posibles inundaciones durante episodios de fuertes lluvias. El consistorio insta al Ministerio para la Transición Ecológica a estudiar esta alternativa e incluirla dentro del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones, que se está desarrollando tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

El organismo de cuenca ya respondió que los técnicos de la CHJ y del Ministerio de Transición Ecológica se encuentran estudiando las alegaciones y analizando las propuestas o necesidades planteadas. La CHJ prevé que el proceso concluya a lo largo del presente mes de octubre, por lo que la medida se encuentra en fase de revisión.