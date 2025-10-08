El colegio de Alcàntera reclama más docentes al crecer la matrícula y no cubrirse una baja

Hace un mes que comenzó el curso escolar y la ausencia de docentes dificulta el día a día en el colegio Cervantes de Alcàntera de Xúquer, que ha experimentado un importante crecimiento de la matrícula durante los últimos años. La comunidad educativa reclama que se cubran, al menos, dos de las tres plazas que en estos momentos echan de menos para ofrecer una atención de calidad, sobre todo al detectar que una parte del alumnado tiene necesidades especiales.

El centro, según detalla su directora, Alicia Estellés, "ha crecido mucho en los últimos años" debido al cambio en la metodología de estudio, no hay libros y docentes y alumnado confeccionan el material y realizan los proyectos de trabajo de cada unidad didáctica.

El principal problema se encuentra en su condición de centro incompleto, ya que no en todos los cursos de primaria se alcanza el volumen de alumnos suficientes para contar disponer de un maestro. "Si no suman más de veinte, se pueden juntar dos niveles. Es lo que hemos hecho con cuarto y quinto, que son quince y seis. Pero en sexto son veintidós", detalla la directora.

Al considerar que el reparto representaba un problema a la hora de plantear el material de estudio, pues cuarto y quinto pertenecen a ciclos diferentes, se planteó a la conselleria de Educación la posibilidad de juntar el quinto y sexto curso y desdoblar la unidad, lo que implicaría contar con un docente más. "En julio, por conversación telefónica, nos dijeron que se podía hacer. Pero seguimos sin ese refuerzo. Al preguntar, nos han dicho que la solicitud se ha perdido por el camino. Llevamos ya un mes de clases y estamos muy agobiados, además, no podemos atender correctamente a todos los niños con necesidades especiales", relata Estellés.

Además de dicha plaza, la dirección del centro lamenta que tampoco se haya realizado la contratación de una media jornada que le corresponde para que tanto la secretaria como la directora puedan disponer de horas para ejercer sus funciones más allá de la docencia. "Nos toca por ley", insiste Estellés, que asegura que el problema se agrava al no suplirse, tampoco, la baja de una maestra que se encuentra de permiso remunerado por su reciente matrimonio.

La alcaldesa de la localidad, Lorena Igual, también se ha sumado a la reivindicación del centro. "Estamos al lado de la directiva del colegio y respaldamos su reclamación. Los alumnos de Alcàntera de Xúquer no son alumnos de segunda y merecen el mismo respeto que el resto por parte de la conselleria de Educación. Deben recibir un trato justo, si crece la matrícula, debe hacerlo también la plantilla. Este ayuntamiento hará lo que haga falta para que el centro tenga el cuerpo docente que se merece", afirma.