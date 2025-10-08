Detenido el autor de nueve robos en casas de campo de Sollana y Almussafes
La Guardia Civil también le imputa un delito de daños y otro de amenazas
La Guardia Civil ha detenido al responsable de nueve delitos de robos en casas de campo de Almussafes y Sollana. Además, le imputa un delito de amenazas y otro de daños. Todos se cometieron entre los meses de julio y septiembre de este año.
La investigación comenzó tras la interposición de varias denuncias. Los agentes comenzaron entonces con una dificultosa labor de investigación en la que se logró constatar que el autor de estos delitos, un vecino de Sollana, aprovechaba las horas nocturnas para cometer los hechos delictivos que generaron un gran revuelo entre los propietarios de las casas rurales de la zona afectada.
Durante la investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para la imputación y esclarecimiento de los delitos investigados; efectuando una labor de visionado de grabaciones y control de las zonas rurales, hasta dar con las pruebas suficientes para identificar al autor.
Una vez identificado el sospechoso y tras obtener la autorización para registrar su parcela, los agentes lograron recuperar numerosos objetos robados, los cuales fueron reconocidos y devueltos a sus propietarios. Entre ellos se encontraban: herramientas, enseres de vivienda, enseres de piscina, etc., valorados en 15.000 euros, aproximadamente.
Por estos hechos se ha detenido a un hombre de 38 años. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Almussafes con el apoyo de la Policía Local de Sollana.
