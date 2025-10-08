El Hospital de la Ribera revalida el premio a la mejor área de Urgencias

El Hospital de la Ribera ha revalidado el título de mejor área de Urgencias en los Premios Best Spanish Hospitals, que también consiguió el año pasado. Este certamen reconoce a los centros hospitalarios de todo el país que destacan en la gestión y los resultados asistenciales. A través del análisis comparativo de datos, se identifican modelos de éxito que pueden ser extrapolables a otros centros sanitarios.

Entre los criterios analizados, se miden aspectos como los tiempos de atención, la capacidad de resolución sin ingreso hospitalario, la mortalidad y los reingresos. La evaluación de estos parámetros se ha realizado teniendo en cuenta la gravedad de los pacientes (triaje), la estructura demográfica (edad y sexo) y la carga diagnóstica.

El objetivo de estos galardones es impulsar la gestión clínica orientada a la mejora continua en los hospitales de agudos, tanto públicos como privados, del sistema sanitario español.

En esta edición han participado 149 hospitales, 89 públicos y 60 privados, pertenecientes a quince comunidades autónomas, lo que supone un incremento del 8% respecto a ediciones anteriores.