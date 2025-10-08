L’envelliment actiu centra la programació de la setmana de les persones grans d’Alzira
Un taller de risoteràpia, gimnàstica, teatre o un concert conformen l'agenda cultural organitzada per l'ajuntament
Com en passades edicions, Alzira manté la campanya “Persones grans, grans persones”, amb un programa d’activitats per tal de promoure un envelliment saludable i actiu des de la Regidoria de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge.
Noves tecnologies, rutes, tallers i xarrades conformen estes jornades que es desenvoluparan principalment entre el 20 i el 24 d’octubre a distints punts de la ciutat i a la Barraca d’Aigües Vives. La regidora Amèlia Blanquer subratlla que “la Setmana de les Persones Grans, com la resta d’activitats de la regidoria, no és un fet aïllat, sinó el punt culminant d’un conjunt d’activitats que organitzem durant tot l’any. Amb la programació continuada, volem fomentar la cohesió social, trencar estereotips i construir una societat que valore de veritat a totes les generacions. És una responsabilitat col·lectiva i un repte que encarem amb molta il·lusió.
A més, assenyala Blanquer que “envellir no ha de suposar perdre veu, oportunitats ni respecte. Cada persona, sense importar la seua edat, té un valor incalculable en la nostra comunitat. Amb esta celebració tenim una oportunitat per a reconèixer la contribució de les persones grans i, sobretot, per a renovar el nostre compromís amb elles”.
Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez ha explicat que “anem construint un model de ciutat pensant en la gent gran, per donar-los visibilitat i protagonisme en la societat actual. L’esperança de vida supera ja els 80 anys, es un grup de gent potent que té molt a dir i que aporta molt a les comunitats, amb iniciatives educatives, culturals i laborals. Cal integrar a la gent gran en els projectes de futur”
Les activitats s’iniciaran el dilluns 20 d’octubre amb l’acte inaugural Llums i ombres. Desmuntant l'edatisme ambGustavo Zaragozà, doctor en Psicologia, consultor i escriptor, a l’Auditori de la Casa de la Cultura. En acabar s’oferirà un berenar al Claustre de la Casa de la Cultura.
El dimarts 21 al Parc de l'Alquenència hi haurà Gimnàsticaa les 10 hores i a les 12 h, Tallerde risoteràpia amb Maria Orón, educadora social de l’Ajuntament d’Alzira.
I per la vesprada a les 17h en la plaça Major Enganxa't amb ganxo, taller d’iniciació al punt de ganxo. Formació a càrrec de la tenda local: Tutu de karma – Telas. En acabar xocolatà.
Dimecres 22 d’octubre pel matí Taula al Mercat Reconéixer i fer front als mites sobre les persones adultes majors i de vesprada a les 17h "Cortos por la igualdad" en la Gallera, amb Leonor Goicochea, agent d'Igualtat. Associació per la Coeducació i a les 19h Teatre Les Rialles, del Grup Centre Envelliment Actiu, CEA Alzira en la Casa de la Cultura.
Dijous 23 repetim la classe de Gimnàstica i risoteràpia, esta vegada al parc Pere Crespí. A les 17h Taller "Mujeres y copla", a la Barraca d’Aigües Vives (BAV), Sala Matilde Malo i en Alzira Taller "Experimenta i practica" al Centre de convivència Antonia Cerdà.
Divendres 24 pel matí tindrem un Taller Ciència Divertida amb Enric Ramiro, professor sènior de la Universitat Jaume I de Castelló en La Parrilla. I acabarem per la vesprada amb l’acte de Cloenda Concert Plàcido i Merche amb berenar posterior.
Per als actes amb berenar posterior s’oferirà desplaçament per part de Creu Roja Alzira per aquelles persones amb mobilitat reduïda que ho sol·liciten per mitjà del telèfon de Serveis Socials: 962455926.
A més també s’han planificat activitats fora de la setmana com:
- ÚS NOVES TECNOLOGIES, Ús del mòbil. Novembre i desembre de 2025.
- TALLERS D'ALFABETITZACIÓ I CÀLCUL. Servei d'Ajuda a Domicili - SAD Municipal
- TALLER ELS PENSAMENTS NEGATIUS I LA POR DAVANT EMERGÈNCIES. ATYME
18 de novembre 11h - Centre de Convivència Antonia Cerdà. Carrer Trafalgar, 65
10 de novembre 11h- Centre de Convivència Pedro Garcia. Avinguda del Parc 15
- XARRADA MESURES LEGALS PER AFRONTAR EL FUTUR. ATYME
3 de desembre Auditori Casa de la Cultura d'Alzira, 18h.
- TALLER BENESTAR EMOCIONAL. ATENZIA - Febrer de 2026
- FORMACIÓ PERSONES CURADORES Serveis Socials Municipals amb Centres de salut ALZIRA 1 I 2 - ATENCIÓ PRIMÀRIA - PRIMER SEMESTRE 2026
- XARRADA "CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS MAYORES" Impartit per Mónica Carrió - Delegada Participació Ciutadana de la Policia Nacional - Comissaria Local d'Alzira- Algemesí.
Abril de 2026 Casa De la Cultura d'Alzira.
