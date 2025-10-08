El Nou Bàsquet Alzira arranca la temporada más ilusionante y ambiciosa de su historia

El Inmoking Nou Bàsquet Alzira arranca este domingo la temporada más ilusionante y ambiciosa de su historia. En la segunda campaña en Primera Nacional, el equipo que dirige David Folch es claro aspirante a jugar el play-off de ascenso a Tercera FEB, la antigua liga EBA. Aún así, “no queremos ponernos el objetivo del título de liga o del ascenso”, comentó el exentrenador del Alginet B.

El conjunto azulgrana iniciará la competición a las 18 h. en Picanya. Llega a la liga después de una muy buena pretemporada en la que ganó el primer partido 82-66 al Torrent B, finalista del play-off del año pasado y verdugo de los alzireños en octavos de final. Solo cayó de seis contra un Tercera FEB como Aldaia. Se impuso 91-70 al Godella junior y no pudo volver a enfrentarse a un tercera como el Morvedre por la lluvia. Este domingo ganaba 35-49 al descanso en Loriguilla, otro de los aspirantes al play-off, en partido que se suspendió. “Hemos tenido muy buenas sensaciones y más cuando han ido llegando los refuerzos y el grupo ha podido entrenar al completo”, indicó Folch.

Tres extranjeros por primera vez

El Inmoking contará por primera vez con tres extranjeros, el luso-holandés Carlitos Faustino, un pívot de dos metros rápido; el esloveno Matevz Kampjut, un tirador de tres y agresivo de cara a canasta y el argentino Tomás Mondini, que por temas burocráticos aún no ha podido llegar. “Este ha sido suplido por Pablo Balaguer, del B, que lo ha hecho genial y seguirá con nosotros”. Del Alginet B se fichó al alero David Díaz y el pívot Kike Camarasa así como el base Iván Lerín, del Alginet de Tercera FEB. Del equipo del año pasado continúan Will; Andreu, “que querría tener diez jugadores como él”; el ala-pívot Héctor; Vincent, “otro ala-pívot con buen uno contra uno y tiro”, y Artur, que ha estado entre algodones por las lesiones que le lastraron el año pasado.

Los principales rivales son el Dénia, que ha bajado de Tercera y el Calp así como la Vila; el recién ascendido Altea, que está compuesto por veteranos jugadores ucranianos, y el Alcoi. La Ribera está representada también por el Proyme Alginet B y el CB Sueca.