Opinió
Nou d’octubre, la força d’un poble
Israel Pérez
La festivitat del nou d’octubre d’enguany ens convida a celebrar i reivindicar allò que ens fa únics i especials. Els valencians i valencianes som molt de commemorar aquelles fites que enalteixen el nostre esperit i l’omplen d’emoció i entusiasme, i per això des de Compromís Alzira escrivim aquestes línies.
El nou d’octubre l’entenem com una jornada per reivindicar la nostra història, la nostra cultura i, sobretot, els valors que ens defineixen com a poble: la llengua, la solidaritat i l’autogovern. És el dia en què recordem com la nostra nació va començar a construir-se, amb la conquesta de València per Jaume I l’any 1238, un fet clau que va posar les bases per a una identitat pròpia, que encara hui mantenim viva i que volem enfortir.
En un context actual marcat per desafiaments com la crisi climàtica, el nou d’octubre també és una oportunitat per posar en valor la germanor, un valor clau que ens ha permès superar moments difícils i que enguany volem reivindicar especialment. La devastadora Dana que vam patir va posar en evidència que la força del nostre poble no rau només en les institucions, sinó en la solidaritat i l’esforç conjunt de totes les persones que, des de la voluntarietat, van treballar sense descans per ajudar els afectats i recuperar la normalitat. Per això, a Compromís Alzira ens sentim orgullosos d’haver dedicat el cartell oficial d’aquesta celebració a aquests herois i heroïnes anònims que fan que la nostra ciutat siga més forta i humana.
Ara farà quasi un any d’aquella tragèdia que va assolar el nostre país i que, agreujat per les males decisions polítiques de la Generalitat Valenciana, ens mou a reivindicar un canvi de govern. Necessitem urgentment una regeneració democràtica que ens aporte més transparència i responsabilitat al front de les administracions, només així la ciutadania tornarà a confiar en les institucions d’autogovern valencianes.
En aquest nou d’octubre reivindiquem, una vegada més, el nostre autogovern, un dret històric que és imprescindible per garantir que els valencians i valencianes puguem decidir sobre el nostre futur i gestionar de manera directa els recursos i serveis que necessitem. És una eina imprescindible per fer efectiva la justícia social, per apropar les institucions a la ciutadania i per defensar la nostra identitat cultural i lingüística. La recent experiència de la Dana, amb les necessitats de coordinació i resposta immediata, ha evidenciat la necessitat que les institucions valencianes disposen de més competències i capacitat de gestió per fer front als reptes del present i del futur.
Un dels aspectes centrals i que tots els anys reivindiquem és el canvi de model en el finançament valencià. Sense un finançament adequat i proporcional a les nostres necessitats, l’autogovern queda reduït a una mera declaració simbòlica. És impossible oferir serveis públics de qualitat, invertir en infraestructures i garantir les polítiques socials que necessita la nostra gent si no tenim els recursos necessaris. Per això, des de Compromís Alzira, fem una crida constant per exigir un sistema que reconega la nostra realitat i ens puga permetre avançar cap a la igualtat efectiva entre territoris.
No podem acabar aquest article sense fer menció al genocidi de Gaza. Condemnem rotundament la violència desfermada sobre la població civil, que ha deixat milers de morts i un territori devastat per la barbàrie i la indiferència internacional. Davant d’aquest horror, exigim un alto el foc immediat, l’obertura de corredors humanitaris i una resposta contundent de les institucions europees i internacionals. La defensa dels drets humans no pot ser selectiva, Gaza mereix justícia, llibertat i dignitat.
Aquest nou d’octubre és molt més que una data històrica, és un moment per mirar al futur amb esperança i compromís. Des de Compromís Alzira, volem fer una crida a tota la ciutadania d’Alzira perquè participen activament en aquesta celebració, perquè siguem conscients del que significa ser valencians i valencianes, i perquè defensem amb força la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre autogovern i la nostra solidaritat.
