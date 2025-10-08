Una ONG especializada se une al rastreo de la vecina desaparecida de Sollana hace 17 meses: "Necesitamos encontrarla"

La familia de la vecina de Sollana Josefa Estarelles Tronchoni, conocida como Paquita por su entorno más cercano, no decae en su búsqueda 497 días después de su desaparición. Su círculo mantiene las batidas cada fin de semana - ya han pasado 71- con el fin de encontrar cualquier pista que les permita hallar el cuerpo de Paquita.

La asociación Guardias Civiles Solidarios de Andalucía se sumará en breve a estas búsquedas con el objetivo de rastrear zonas escarpadas y de difícil acceso entre los términos municipales de Turís y Alborache. La entidad se encuentra organizando al personal que participará en la búsqueda. Esta se centrará en el Paraje de la Ceja, cerca de la zona en la que desapareció. Como informó Levante-EMV, la mujer de 79 años fue vista por última vez el 30 de mayo de 2024, cuando se encontraba en una casa rural en Alborache. Antes de comer, decidió salir a por nectarinas junto a otros dos familiares. Durante la recolección, se perdió la pista de Paquita y, desde ese momento, su familia no ha vuelto a saber nada de ella.

«La ONG se ha ofrecido de manera altruista para buscar en zonas a las que no se puede acceder con drones. Cuentan con muchos dispositivos y alta tecnología para indagar en terrenos complicados. Además, monitorizan las rutas realizadas para tener todo registrado y poder analizarlo después», explica el sobrino de Paquita y portavoz de la familia, Juan Carlos Vera.

La familia también ha solicitado ayuda a los cazadores coincidiendo con la apertura de la veda por si encuentran cualquier novedad o pista relacionada con la desaparecida. «Estamos en contacto con los cazadores y seguimos con las búsquedas. Se sigue sumando bastante gente. Vienen vecinos, amigos y personas del entorno. Les agradecemos mucho que dediquen su tiempo libre a ayudarnos», reconoce su sobrino.

A lo largo de estos 17 meses, la familia de Paquita ha realizado una extensa búsqueda en el entorno de la zona en la que fue vista por última vez. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre paralizaron las batidas, pero su familia mantuvo la esperanza de que se pudiese encontrar algún nuevo hallazgo. «Había dos posibilidades: la dana podía haber arrastrado su cuerpo unos kilómetros si se encontraba en algún punto donde transcurrió el agua o podría haberla puesto al descubierto», indica.

«Es una tortura psicológica»

Los allegados de Paquita también han llegado a ofrecer 10.000 euros a cualquier persona que ofreciera alguna novedad al caso y se han reunido con expertos para indagar el trayecto que podría haber realizado durante su desaparición. «La gente que se pierde suele buscar el camino de regreso, pero hay estudios que señalan que las personas mayores o que sufren alguna enfermedad degenerativa suelen ir en línea recta sin tener en cuenta el peligro que hay. Hemos estudiado estos patrones para ver dónde podemos buscar», explica. Añade: «Hay zonas a las que en un principio pensamos que no podría haberse desplazado y ahora también estudiamos».

Vera reivindica la necesidad de que se establezcan protocolos más precisos en el momento en el que se alerta de una desaparición. «Hay desapariciones de todo tipo. No es lo mismo una persona que se escapa voluntariamente, que una que se pierde. A nivel legal se les trata igual, pero no es lo mismo», insiste.

Lamenta la «tortura psicológica» a la que se enfrenta la familia. «No tenemos respaldo psicológico. Tenemos que llevar a cabo unos trámites cuando nuestro foco es seguir buscando. Es un dolor persistente y, aunque hemos utilizado ya muchos medios, pelearemos por encontrarla», afirma.